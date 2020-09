Tom Cruise chce uniknąć na planie "Mission: Impossible 7" kolejnych opóźnień z powodu pandemii koronawirusa. Jak podaje "Daily Mail", gwiazdor wynajął dla filmowej ekipy luksusowy statek o wartości pół miliona funtów. Ma on służyć za... hotel i zminimalizować ryzyko zakażenia. Norweskie związki marynarzy uważają sprawę za nielegalną. Zgłosili ją na policję.

Zdjęcia do siódmej części "Mission: Impossible" wznowiono w lipcu w Londynie po pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19.



Cruise będący producentem wszystkich części filmu i wcielający się w główną rolę agenta Ethana Hunta ma dość opóźnień związanych z koronawirusem. Aktorowi bardzo zależy na dalszej pracy bez przeszkód.

Statek jako hotel



Według "Daily Mail", Cruise - na czas kręcenia zdjęć w Norwegii - zdecydował się wynająć luksusowy statek Hurtigruten mogący pomieścić nawet 500 osób.

Gwiazdor chce, by służył on za hotel. Filmowa ekipa miałaby być dzięki temu chroniona od zakażenia wirusem poza planem. To z kolei mogłoby zrodzić kolejne problemy i opóźnienia w produkcji.

Sprawa na policji



Norweskie media donoszą, że produkcji i obsady filmu nie obowiązują zasady kwarantanny. Zwolnić miał ich z tego tamtejszy minister kultury Abid Raja. Dzięki temu pozwoleniu nie muszą poddawać się domowej kwarantannie. Wszyscy odbyli jednak badania 48 godzin po przybyciu do Skandynawii. Nie mogą mieć również kontaktu z nikim poza planem "M:I".



Sprawa wzbudziła kontrowersje. Norweskie związki marynarzy uważają działalność filmowców za nielegalną. Powiadomiono policję, za powód podając naruszenie ustawy o imigracji. Wszystko z powodu obsługi statku przez filipińską załogę. Niewykluczone, że łódź przejdzie kontrolę.

Afera "mostowa"

O filmie "Mission: Impossible 7" robi się głośno kolejny raz. Niedawno mówiono o wysadzeniu na potrzeby produkcji mostu w Pilchowicach na Dolnym Śląsku.



Ponad 100-letni most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim (woj. dolnośląskie) miał być wykorzystany przez hollywoodzkich filmowców. Na potrzeby jednej ze scen planowano go wysadzić.

Przeciwko planom wysadzenia mostu protestowali internauci, politycy i lokalna społeczność. Krytyka działań ekipy z Hollywood dotarła do reżysera filmu. Christopher McQuarrie postanowił zabrać głos w tej sprawie.



"Przeczytałem wiele nieprecyzyjnych informacji, w których występuję z imienia i nazwiska. Normalnie staram się je ignorować, ale chcę dokładnie wytłumaczyć nasze intencje. Nigdy nie było planów wysadzenia 111-letniego zabytku pod ochroną" - napisał reżyser w oświadczeniu opublikowanym na łamach magazynu "Empire".

Premiera w listopadzie przyszłego roku



McQuarrie dodał, że "Mission: Impossible" jest serią znaną z tego, że nie skupia się na efektach specjalnych generowanych cyfrowo. "Chcieliśmy jedynie zniszczyć te elementy mostu, które nie były bezpieczne, a nie całą konstrukcję - wytłumaczył. Jak dodał miałoby się to odbyć "z największą dbałością o otaczające środowisko".

"Mieliśmy również w planach zrekompensowanie wszelkich szkód, jakie mogłaby spowodować konieczna rozbiórka mostu" - zaznaczył McQuarrie.



Nowa część "Mission: Impossible" pojawi się w kinach w listopadzie 2021 roku.

