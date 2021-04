Sołtys ciągnęła psa za samochodem. Sprawą zajęła się prokuratura

Pies trafił pod skrzydła Fundacji 6 kwietnia. Wtedy jej pracownicy w asyście policji zabezpieczyli czworonoga, którego właścicielka miała ciągnąć samochodem.

"Obolały, krwawiący"

"Docierając na miejsce, w gminie Marcinowice, widząc nieśmiało zerkającego z budy psiaka jeszcze nie liczymy się z obrazem, który zobaczymy po wyjęciu go z budy. Obolały, krwawiący, w nieocieplonej budzie... Wtedy rzuca się w oczy ogromna rana. Jak musiało go boleć? Bardzo. Za bardzo" - opisuje Fundacja. Pies trafił do przychodni, gdzie została mu udzielona pomoc.

– Wczoraj w godzinach popołudniowych policja została poinformowana przez świadków o psie, który jest ciągnięty za samochodem na trasie między Wirami i Wirkami. 59-latka została zatrzymana, pies trafił do schroniska w Świdnicy – poinformował prokurator rejonowy Marek Rusin w rozmowie z swidnica24.pl.

– Tłumaczyła, że jej uciekł i w ten sposób chciała go doprowadzić do domu. Najpierw biegł za samochodem, potem zniknął jej z pola widzenia, wtedy dopiero zauważyła, że ciągnie go po asfalcie. Wskazują na to także plamy krwi na jezdni – powiedział Rusin. Jak dodał, prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku "znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem". - Będziemy sprawdzać, czy to była jednorazowa sytuacja, czy zwierzę doznawało przemocy także wcześniej – dodał.