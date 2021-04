Linie lotnicze mają dosyć lockdownu. Organizują loty donikąd

Linie lotnicze Qatar Airways zorganizowały pierwszy "w pełni wyszczepiony" lot donikąd. Celem przedsięwzięcia było pokazanie, jak bezpieczne są podróże lotnicze w czasach szczepień przeciwko pandemii. Podróż z Doha do Doha zajęła trzy godziny.

Lot o numerze QR6421 można było obserwować w aplikacjach śledzących loty we wtorek o godz. 11 lokalnego czasu, kiedy samolot wystartował z lotniska w Doha, by przelecieć nad terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Omanu, a następnie zawrócić i tą samą trasą udać się do Kataru.

Tylko dla zaszczepionych

Lot obsługiwany był przez w całości zaszczepiony personel. Na pokład zostali też wpuszczeni wyłącznie zaszczepieni pasażerowie.

Celem lotu airbusa A350 była demonstracja, jakie środki bezpieczeństwa przedsięwziął międzynarodowy przewoźnik w związku z zagrożeniem pandemią. – Ten lot pokazuje, że następny etap zdrowienia branży jest już niedaleki – skomentował prezes linii Akbar Al Baker.

Inni też szczepią

- Ponieważ lotnictwo jest kluczowym napędem ekonomii zarówno na całym świecie, jaki tu w Katarze, jesteśmy wdzięczni za wsparcie rządu i organizacji zdrowia. Dzięki niemu zaszczepiliśmy nasz personel, wydając ponad tysiąc dawek szczepionki dziennie – podkreślił.

Quatar Airlines nie jest jedyną linią lotniczą, która przygotowuje się na powrót branży transportu lotniczego. W lutym linie lotnicze Etihad z Abu-Zabi poinformowały, że zaszczepiły cały personel chińską szczepionką Sinopharm.

pdb/msl The Independent/Polsatnews.pl