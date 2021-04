Kiedy otwarcie szkół i przedszkoli? Minister zdrowia odpowiada

- Na razie nie widać powodu, dla którego mielibyśmy zmieniać termin egzaminów maturalnych - powiedział we wtorek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. Próbne matury i egzaminy ósmoklasisty pokazały, że w bezpieczny sposób można te egzaminy przeprowadzić - podkreślił.

Piontkowski był pytany w Radiu Zet, czy możliwa jest nauka zdalna w szkołach do końca roku. - Mamy nadzieję, że tak nie będzie, że uczniowie jednak wrócą do szkół, być może jeszcze w kwietniu, jeżeli to będzie możliwe ze względu na epidemię, a najpóźniej w maju i czerwcu - odpowiedział wiceminister.

Przedszkola otwarte jeszcze w kwietniu?

Minister zdrowia był pytany w środę podczas konferencji prasowej o tę kwestię.

- Jeszcze w kwietniu możliwość powrotu do przedszkoli i do nauki w klasach I-III - co najmniej w trybie hybrydowym - zapowiedział.