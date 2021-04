Kiedy dzieci wrócą do szkół? Piontkowski podał możliwy termin

Piontkowski był pytany w Radiu Zet, czy możliwa jest nauka zdalna w szkołach do końca roku. - Mamy nadzieję, że tak nie będzie, że uczniowie jednak wrócą do szkół, być może jeszcze w kwietniu, jeżeli to będzie możliwe ze względu na epidemię, a najpóźniej w maju i czerwcu - odpowiedział wiceminister.

Pytany, o możliwość zmiany terminu egzaminu maturalnego, który zaplanowany jest już za miesiąc, Piontkowski odparł: - Na razie nie widać powodu, dla którego mielibyśmy zmieniać ten termin. Próbne matury i egzaminy ósmoklasisty, które odbyły się w marcu, pokazały, że podobnie jak w roku ubiegłym, w tym reżimie sanitarnym, w bezpieczny sposób można te egzaminy przeprowadzić - zaznaczył wiceszef resortu edukacji.

Egzaminy bez maseczek?

Na pytanie, dlaczego matury i egzaminy ósmoklasisty mają odbywać się bez maseczek i kwarantanny, Piontkowski odparł: - Nic takiego nie powiedzieliśmy, że nakazujemy zdejmowanie maseczek.

ZOBACZ: Resort oświaty będzie śledził kariery absolwentów. Prezydent podpisał ustawę

Na uwagę, że tak wynika z rozporządzenia, wiceminister odpowiedział, że "w sposobie organizowania egzaminów, które wydała Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyraźnie wskazano, że po pierwsze trzeba doprowadzić do tego, aby uczniowie gromadzili się w jak najmniejszych grupach, zwłaszcza przed wejściem do szkoły, na terenie szkoły". - Dlatego zalecamy m.in otwieranie dodatkowych wejść do szkoły, nawet rozpoczynanie egzaminu z pewnym poślizgiem tak, aby jak najmniejsze grupy jednocześnie wchodziły do szkoły - powiedział Piontkowski.

I - jak dodał - "dopóki uczniowie nie zajmą swoich miejsc w ławkach, na krzesłach, czyli nie będą w pewnej odległości 1,5 - 2 metrów od poprzedników, to nie powinni zdejmować osłony nosa i ust". - Dopiero po zajęciu miejsc, po rozpoczęciu egzaminu jest możliwość ewentualnego zdjęcia maseczki - wyjaśnił wiceszef edukacji i nauki.

Dopytywany, czy nie jest to zbyt ryzykowne, Piontkowski odparł, że "jeżeli będą takie wskazania ekspertów, ten element może ulec zmianie".

Kiedy studenci wrócą na uczelnie

Wiceministra pytano też, czy nie należy zrezygnować z przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. - Według większości specjalistów zachowanie tego zewnętrznego systemu egzaminów jest najlepszym obiektywnym sposobem weryfikowania wiedzy uczniów i powinien być on utrzymany, jeżeli jest to tylko możliwe - odpowiedział Piontkowski. Jak podkreślił, "wydaje nam się, że powinniśmy także ten egzamin ósmoklasisty przeprowadzić w tej tradycyjnej formule".

ZOBACZ: Resort oświaty będzie śledził kariery absolwentów. Prezydent podpisał ustawę

Pytany o studentów, czy do końca roku będą oni uczyli się zdalnie, wiceminister edukacji odparł: "Zobaczymy. Tam być może także uda się wrócić do zajęć stacjonarnych. To będzie zależało przede wszystkim od rozwoju epidemii".

Na pytanie, czy jest możliwe, by od przyszłego poniedziałku dzieci wróciły do szkół, Piontkowski odpowiedział, że decyzje będą podejmowane pod koniec tygodnia. - Gdy będzie znana liczba zakażeń. Trzeba podjąć te decyzje odpowiedzialnie, nie można tego robić w ciemno - zaznaczył wiceminister.

WIDEO - Rogowiecki wspomina Krzysztofa Krawczyka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/msl//PAP