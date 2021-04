Czekolada i obostrzenia. Wielkanoc w Belgii

- Na wielkanocne słodkości najlepsza jest czekolada mleczna, bo są przeznaczane przede wszystkim dla dzieci - mówi Christophe Roessems, cukiernik z "Wittamer"

Każdego roku belgijscy mistrzowie czekolady prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych nadzień do jajek z czekolady: imbir, zielona herbata i cała paleta kwiatowych nektarów - to tylko niektóre ostatnie trendy, którymi, pomimo pandemii, próbuje się skusić łasuchów.

Choć przed pandemią każdy Belg zjadał rocznie nawet 8 kg czekolady, to teraz wielu mieszkańców kraju ogranicza wyjścia na zakupy, również te czekoladowe. A producenci pralinek, którzy nie zbankrutowali, robią wszystko, by sprzedać setki tysięcy ton zalegającej czekolady.

- Zawsze powtarzam klientom, że my sprzedajemy produkty pierwszej potrzeby, bo czekoladki są nam potrzebne do szczęścia, jesteśmy niezbędni w podtrzymywaniu dobrego nastroju - mówi Milena, sprzedawca czekolady w "Neuhaus".

Ograniczone spotkania

W czasie pandemii czekoladą trudno jednak obdarować innych, bo spotkania nawet w gronie rodziny czy znajomych, są w Belgii nadal mocno odradzane.

Tak jak w ostatnie święta Bożego Narodzenia w Belgii można przyjąć w domu tylko jednego gościa, a osoby mieszkające same - dwie osoby. Na zewnątrz można spotkać się w grupie maksymalnie czterech osób. Mieszkańcy Belgii planują więc spędzić te święta w terenie: spotykając się ze znajomymi i rodziną w parkach, ogrodach, na miejskich placach i rynkach.

- Jesteśmy tu dziś w czwórkę, bo według ostatnich zasad narzuconych przez rząd nie można już spotykać się w większych, na przykład dziesięcioosobowych grupach. Myślę, że trzeba przestrzegać tych zaleceń, bo pozwolą nam one wyjść z pandemii i w lipcu czy sierpniu w pełni korzystać z wakacji - mówi Didier, mieszkaniec Brukseli.

Limity w kościołach

Covidowych restrykcji przestrzegają też duchowni w Belgii, choć bez względu na rozmiar kościoła pozwalają one na udział w nabożeństwie jedynie 15 osób.

- Policja czasami przyjeżdża, nawet kilka razy stała tutaj pod kościołem, ale nie mieliśmy nieprzyjemności, najwidoczniej mieli takie polecenie - mówi o. Damian Kopyto, koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii.

Święta w Belgii

W związku z zakazem przekraczania belgijskiej granicy bez istotnych powodów, na Wielkanoc w Belgii została również większość pracujących i mieszkających tu Polaków.

- Bardzo liczyłam na to, że kolejne święta jednak będą z rodziną, ale z uwagi na sytuację w Belgii i w Polsce, no niestety, po raz kolejny musimy zostać w Belgii - mówi Natalia Nowińska, Polka mieszkająca w Brukseli