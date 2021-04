Zlecił pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia? Radny PO aresztowany

Radny miejski Tomasz S. z Przemyśla, któremu prokuratura postawiła m.in. zarzut zlecenia pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej - poinformował we wtorek rzecznik PO Jan Grabiec.

Tomasz S. trafił na trzy miesiące do aresztu. Przemyscy śledczy zarzucają mu także kierowanie pobiciem oraz nakłanianie do zmiany obciążających zeznań.

Został zawieszony

Radny, który jest członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta Przemyśla, należy do Platformy Obywatelskiej. - Decyzją rzecznika dyscyplinarnego pan Tomasz S. został 2 kwietnia zawieszony w prawach członka partii do czasu wyjaśnienia sprawy - powiedział we wtorek rzecznik Platformy Jan Grabiec.

ZOBACZ: Pobicie proboszcza. 47-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prok. Marta Pętkowska poinformowała we wtorek, że do pobicia mężczyzny, które miał zlecić Tomasz S., doszło 28 marca.

- Pobity doznał licznych otarć naskórka, zasinień poniżej siedmiu dni. Tomasz S. usłyszał zarzut zlecenia pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jest to zarzut, w którym dochodzi do narażenia pobitego na wystąpienie poważniejszych skutków – wyjaśniła prok. Pętkowska. Jak dodała, do pobicia mężczyzny użyto kija bejsbolowego.

Nakłaniał do zmiany zeznań?

Radny jest podejrzany także o kierowanie tym pobiciem oraz o nakłanianie pobitego mężczyzny do zmiany zeznań obciążających sprawców pobicia.

ZOBACZ: Areszt dla matki podejrzanej o pobicie pięciomiesięcznego dziecka

W czasie przesłuchania Tomasz S. złożył wyjaśnienia, ale prokuratura na razie nie podaje ich treści. Nie ujawnia też, na obecnym etapie postępowania, powodów dla których S. zlecił pobicie.

Podejrzanemu grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

WIDEO - Andrusiewicz: w najbliższych dniach musimy się spodziewać wzrostu zakażeń Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP