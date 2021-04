Kiedy Sejm wybierze nowego Rzecznika Praw Obywatelskich? Znamy prawdopodobną datę

Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast powiedział, że "jest wysoce prawdopodobne, że na posiedzeniu po świętach ten wybór (RPO) będzie dokonany".

- Dzień przed posiedzeniem Sejmu, we wtorek odbędzie się komisja sprawiedliwości, która zaopiniuje kandydatów - poinformował Ast.

Pytany, czy w końcu po wielu miesiącach uda się wybrać następcę Adama Bodnara, odparł, że w Sejmie na pewno uda się wybrać kandydata.

- Ale czy takiego, którego zaakceptuje Senat, to gwarancji nie daję, ponieważ nie mamy wpływu na senacką większość. My będzie popierać zgłoszonego przez nas Bartłomieja Wróblewskiego i arytmetyka sejmowa wskazuje na to, że tym kandydatem (wybranym przez Sejm) będzie właśnie pan poseł Wróblewski - powiedział Ast.

Trzech kandydatów

Dopytywany o szansę, że Wróblewskiego zaakceptuje Senat, odparł, że kandydatowi PiS "pewnie będzie ciężko uzyskać akceptację Senatu". - Ale nie jest to wykluczone. Wszystko się może zdarzyć - dodał Ast.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

Kandydatem PiS na RPO jest poseł Bartłomiej Wróblewski, kandydatem KO i PSL - dr hab. nauk prawnych Sławomir Patyra, kandydatem Lewicy - prawnik i działacz społeczny Piotr Ikonowicz.

Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę RPO Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku września ubiegłego roku. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.