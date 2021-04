Była minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk z nową funkcją w resorcie Jacka Sasin

Okazją do spotkania z dziennikarzami w Warszawie był wypadający we wtorek Międzynarodowy Dzień Sportu.

- Spółki Skarbu Państwa nie tylko skupiają się na wypracowaniu zysków, ale także działają w obszarze społecznym. W przypadku sportu ich zaangażowanie jest wielowątkowe. Przejawia się wsparciem poszczególnych sportowców, ale przede wszystkim wsparciem związków sportowych, klubów i poszczególnych imprez. Warto wspomnieć również o wsparciu sportu powszechnego, który pozwala dbać o zdrowie i kondycję, a także sportu dzieci i młodzieży - mówił we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- Skala tego zaangażowania jest naprawdę duża. Spółki Skarbu Państwa przekazują rocznie na wsparcie polskiego sportu ponad 200 mln złotych. Z perspektywy ponad roku funkcjonowania Ministerstwa Aktywów Państwowych i analizy tego co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, możemy powiedzieć, że w tym zakresie (wspierania sportu - red.) ich rola wykonywana jest dobrze, ale to nie znaczy, że nie może być wykonywana jeszcze lepiej - dodał.

Dmowska-Andrzejuk na czele nowego zespołu

Poprawę ma pomóc osiągnąć powołany w ministerstwie zespół, który wypracuje regulacje i zestaw dobrych praktyk dla spółek Skarbu Państwa, aby środki przeznaczane na wsparcie polskiego sportu były wydawane jak najbardziej efektywnie. Na czele tego zespołu, jako społeczny doradca, stanie była minister sportu i wybitna szpadzistka - Danuta Dmowska-Andrzejuk.

- Wychodzę z takiego założenia, że najlepiej, jeśli tego typu sprawami zajmują się fachowcy. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli współpracować. To jest bardzo dobra wiadomość dla polskiego sportu - podkreślił Sasin.

- Dużo przed nami i cieszę się, że będę mogła pomagać. Myślę, że to wsparcie można kierować jeszcze lepiej i jeszcze mocniej, szczególnie do sportu powszechnego, tam gdzie przygoda ze sportem się zaczyna. Państwo polskie myśli o sporcie w sposób strategiczny i perspektywiczny, bo to jest proces na lata. Nic nie przychodzi łatwo, a szczególnie wynik sportowy - powiedziała Dmowska-Andrzejuk, która w dorobku ma złoty medal mistrzostwo świata.

W listopadzie 2020 roku Dmowska-Andrzejuk została pełnomocnikiem premiera ds. utworzenia Narodowego Centrum Sportu.

Chcemy systemowo i strategiczne wyznaczać kierunki działania w obszarze wsparcia polskiego sportu przez spółki Skarbu Państwa. Dziękuję wicepremierowi @SasinJacek za zaufanie i powierzenie mi obowiązków przewodniczącej zespołu w @MAPGOVPL ds. sponsoringu sportu przez SSP.

Sasin zadeklarował na koniec, że wsparcie sportu przez spółki Skarbu Państwa będzie kontynuowane.

- Takie działanie jest ważne dla Polski, bo poprzez sport budowane jest dobre imię Polski - zwrócił uwagę.

