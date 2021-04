Legendarny raper "w stanie wegetatywnym". Przedawkował narkotyki

Fatalne wieści dotyczące rapera DMX-a przekazał portal TMZ.com.

Według informacji zdobytych przez dziennikarzy 50-letni raper został przewieziony do jednego ze szpitalu w Nowym Jorku w piątek 2 kwietnia.

Zawał serca

Przedawkowanie u rapera miało doprowadzić do zawału serca. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii i jak twierdzą informatorzy portalu "jest w stanie wegetatywnym".

DMX, czyli Earl Simmons to 50-letnia legenda amerykańskiego rapu. Na scenie działa już ponad dwóch dekad. Na koncie ma osiem albumów studyjnych i przeboje takie jak: "X Gon' Give It To Ya", "Where the Hood At?" oraz "Party Up (Up In Here)".

Do tej pory raper współpracował m.in. z Mary J. Blige, Faith Evans, Machine Gun Kelly, Lil’ Kim, Macy Gray, Nasem i Method Manem.

Na koncie ma też kilkanaście ról filmowych.

DMX uzależnił się od narkotyków w wieku 14 lat. Od tamtej pory wielokrotnie toczył bitwy z uzależnieniem. W 2019 roku raper zawiesił specjalną trasę koncertową z okazji 20-lecia działalności i udał się na kolejny odwyk.

