Ponowne zakażenia koronawirusem mimo szczepień i przebytej choroby. "Zdarzają się takie przypadki"

Zdaniem lekarzy ponowne zakażenia lub choroba - mimo zaszczepienia - mogą mieć związek z mutacjami wirusa. Podkreślają jednak, że większość pacjentów chorujących po raz drugi ma zdecydowanie łagodniejszy przebieg niż za pierwszym razem. Takich przypadków jest więcej w czasie trzeciej fali niż w czasie drugiej.

- Nie są to częste przypadki, ale zdarzają się - zaznacza doktor Jacek Mazut, zastępca dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. Dodaje, że "wyciągamy z tego prosty wniosek, że przechorowanie, czy zaszczepienie bez względu na rodzaj szczepionki, nie chroni w 100 proc. przed kolejną infekcją".

Zaznacza także, że "te przypadki nie są tak ciężkie, ale są".

- Trafiła do nas 96-latka, która chorowała w listopadzie, po czym została zaszczepiona i teraz trafiła do nas ponownie, ale nie tylko z powodu zakażenia - powiedział. Kobieta cierpi na inne schorzenia i nie tylko, jak informuje dyrektor, ponowne zachorowanie było powodem przyjęcia do szpitala.

Mazut przypomina, że przebycie choroby lub zaszczepienie nie powinno zwalniać z przestrzegania zasad sanitarnych. Wciąż wymagane jest noszenie maseczek, dystans i dezynfekcja.

