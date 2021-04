Morawiecki: solidarność nie jest pustym sloganem

Premier odwiedził w piątek siedzibę Caritas Polska w Warszawie. - Cała polityka państwa i naszego obozu, obozu Prawa i Sprawiedliwości, jest nakierowana na pomoc tym najsłabszym - mówił i podkreślił, że "świadczy o tym chociażby 13. emerytura, z którą ruszyliśmy, z kolejną pulą roczną wypłaty 13. emerytury". - Świadczy o tym najwyższa od wielu waloryzacja emerytur, średnio o około 100 złotych miesięcznie, a najniższą emeryturę podnieśliśmy do 1250 złotych od tego roku - dodał.

ZOBACZ: 13. emerytura. Wypłata "trzynastki" jeszcze przed świętami

- W tych dniach, drodzy nasi seniorzy, ważne jest, żeby zadbać o wasze zdrowie, wasze życie w walce z COVID-19 - podkreślał Morawiecki. - Cieszę się, że do tego dnia, do tego momentu zaszczepiliśmy już ponad cztery miliony osób powyżej 61 roku życia. To ponad cztery miliony osób, które mają dużo większą szansę w walce z COVID-19 - mówił.

Świąteczny apel

Szef rządu poinformował, że w piątek rano odbyło się spotkanie rządowego zespołu. - Po raz pierwszy od dłuższego już czasu, bo te dni są takie długie, takie trudne, mamy tydzień do tygodnia niższą liczbę zachorowań, ale wciąż bardzo wysoką, wciąż niebezpieczną, wciąż muszę apelować do wszystkich państwa o to, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny - to takie ważne, żeby chronić życie i chronić zdrowie naszych najbliższych - podkreślił.

Podczas konferencji premier podziękował wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy pomagają najsłabszym. - To jest miara człowieczeństwa i miara solidarności, którą się szczycimy się w naszym społeczeństwie i dzięki wam Polska staje się coraz lepsza - mówił.

"Solidarność nie jest pustym sloganem"

Szef rządu podczas wystąpienia podkreślał, że "solidarność nie jest w języku polskim pustym sloganem, jest pojęciem, wartością, która niesie ze sobą bardzo wiele treści". Podkreślił, że pomagając innym "budujemy kulturę solidarności" i stajemy się jedną rodziną.

Premier oświadczył, że w ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów, ruszy 35 tirów z 800. tonami żywności, która trafi do blisko pół miliona osób. ZOBACZ: Maląg: przedłużamy działanie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów - Każda taka paczka to jest - można powiedzieć - zwiastun nadziei, bo ktoś o kimś myśli, ktoś o kimś pamięta. Ci ludzie nie są pozostawieni sami sobie. Dlatego za ten dar serca tak bardzo serdecznie wszystkim dziękuję - mówił. WIDEO: Premier Mateusz Morawiecki o wsparciu seniorów "Święta nadziei" Premier przypomniał jednocześnie, że program ten ruszył wiele miesięcy temu i dziękował jego koordynatorce, minister rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg, prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi Kuczmierowskiemu oraz wolontariuszom za "tak wspaniałe wsparcie dla tych, którzy w naszej wspólnocie potrzebują najwięcej pomocy". ZOBACZ: "UE musi wykorzystać wszelkie prawne narzędzia". Morawiecki o szczepionkach - Potrzebują pomocy ponieważ są starsi, słabsi, często schorowani, bezbronni - mówił Morawiecki zwracając uwagę, na dziesiątki wolontariuszy programu w skali całego kraju. Morawiecki podkreślił też, że zbliżające się Święta Wielkiej Nocy, to "święta nadziei" i właśnie ta - jak mówił - iskierka nadziei jest dawana poprzez Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. "Nie pozostawiamy drugiego człowieka samemu sobie" - Nie pozostawiamy drugiego człowieka samemu sobie; rusza Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów, paczki z żywnością dotrą do tych ludzi, którzy potrzebują - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zwracała uwagę, że tegoroczne Święta Wielkanocne mają wyjątkowe znaczenie. - Od ponad roku walczymy z epidemią koronawirusa, podejmowane są przez pana premiera skuteczne działania, które przede wszystkim chronią zdrowie i życie Polaków, ratują miejsca pracy. Konieczne jest wdrażanie obostrzeń, abyśmy mogli te falę przerwać i zahamować zachorowania - mówiła Maląg. 800 ton żywności - Dzisiejsza akcja to 800 ton żywności z rezerw strategicznych, to 35 olbrzymich tirów, które jeżdżą po Polsce i dystrybuują tę żywność do 14 dużych ośrodków wspierających najuboższych. To także kilkaset ciężarówek, które we współpracy z WOT, Strażą Pożarną docierają właśnie tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna - powiedział na konferencji prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Podkreślił, że w ostatnich miesiącach codziennością jest dystrybucja szczepionek przeciwko Covid, środków ochrony osobistej, respiratorów i sprzętu medycznego służącego medykom w walce z pandemią. ZOBACZ: Zmiana terminu szczepień dla osób 60 plus. Dworczyk: są dla nas priorytetem - Dzisiejsza akcja jest wyjątkowa, bo ona podkreśla ten osobisty wymiar, gdzie musimy być gotowi na działanie przeciwkryzysowe nie tylko w tych dużych akcjach, ale myśląc o człowieku, (...) który czasami potrzebuje wsparcia - podkreślił. Wskazywał, że "państwo musi być silne, musi mieć narzędzia, by o wszystkich pamiętać". Kuczmierowski podziękował również wolontariuszom i pracownikom służb za codzienną pracę dla innych. Ponad 90 tys. wolontariuszy Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki wskazywał z kolei, że organizacja, którą reprezentuje, od początku pandemii włącza się w pomoc potrzebującym. - Nasze wielkie programy: "Wdzięczni medykom" i "Pomagamy seniorom" wciąż trwają. Udało nam się zakupić ponad 100 respiratorów do szpitali w całej Polsce. Udało się zakupić środki ochrony osobistej. Seniorom zapewniliśmy żywność - wyliczał Iżycki. ZOBACZ: Samotność "niewidzialnych". Jak spędzą święta? Jak mówił, na rzecz najbardziej potrzebujących pracuje 27 tys. pracowników i 90 tys. wolontariuszy Caritas w Polsce. Iżycki podziękował również premierowi Morawieckiemu, minister Maląg i prezesowi Kuczmierowskiemu za - jak mówił - doskonałą współpracę.

WIDEO - Dr Włodzimierz Bodnar: minister zdrowia eksperymentuje na ludziach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Polsat News