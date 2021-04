Wznowiona e-rejestracja. Konferencja Michała Dworczyka [OGLĄDAJ]

Problemy z logowaniem mogą prawdopodobnie wynikać z dużej liczby osób, które od rana próbują się zarejestrować do szczepień.

W czwartek rano minister Dworczyk informował w RMF FM, że jest otwarta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, ale ta rejestracja zwolniła, dlatego rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.

Na późniejszej konferencji prasowej Dworczyk przyznał, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a - jak podkreślał - te osoby miały mieć terminy w maju. Dlatego na kilka godzin wstrzymano rejestrację; do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat, proponując termin w drugiej połowie maja.

E-rejestracja wznowiona

Po północy z czwartku na piątek szef KPRM poinformował na Twitterze o ponownym uruchomieniu e-rejestracji.

"E-rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 wznowiona. Internetowe Konto Pacjenta dostępne w pełnym zakresie pod adresem http://pacjent.gov.pl" - napisał.

Zapisy 40-latków

Na szczepienia przeciw COVID-19 w tej chwili rejestrują się osoby, które ukończyły 60 lat. Od 11 marca, kolejno w odstępach tygodniowych, do seniorów 70 plus dołączały młodsze roczniki, by ostatecznie - 25 marca uwolnić zapisy dla wszystkich chętnych powyżej 60. r.ż.

Jednocześnie od czwartku, 1 kwietnia rozpoczęto rejestrację dla osób w wieku 40-59 lat, które deklarowały od stycznia chęć zaszczepienia, wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szczepimysie.pacjent.gov.pl.

Wystarczyło podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i numer telefonu. Na wskazany adres mailowy wysyłana była prośba o potwierdzenie zgłoszenia. Około 680 tys. zadeklarowało w ten sposób gotowość do zaszczepienia. Teraz te osoby mogą poprzez Internetowe Konto Pacjenta wybrać konkretny termin i miejsce szczepienia. Na mapie Polski dostępnych jest ponad 630 takich punktów szczepień. Otrzymali oni automatycznie wystawione e-skierowanie.

Kto i kiedy się zaszczepi?

Z wyjątkiem tych osób, które zdążyły uzyskać termin szczepienia do 5 kwietnia, wszystkim czterdziestolatkom termin szczepienia zostanie przełożony na okres po 10 maja. Każdy pacjent otrzyma telefon z infolinii z propozycją konkretnego terminu. W tym celu skontaktuje się z nimi konsultant lub otrzymają automatyczny komunikat. System błędnie uwolnił dla nich kwietniowe terminy, stąd konieczność odroczenie daty, by - jak tłumaczył pełnomocnik ds. programu szczepień i szef KPRM Michał Dworczyk - zaszczepić w pierwszej kolejności osoby starsze, powyżej 60 lat, które narażone są na najcięższy przebieg COVID-19.

Natomiast osoby w wieku 50-59 lat zaszczepią się już w uzgodnionych w czwartek terminach.

Pozostałe osoby w wieku 40-59 lat, którym nie udało się tego zrobić w czwartek, a wcześniej deklarowały taką chęć poprzez formularz, będą umawiane na terminy również w drugiej połowie maja.

Codzienne zapisy dla kolejnych roczników

Równocześnie - zgodnie z zapowiedzią rządu - od 12 kwietnia, codziennie uruchamiane będą zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od osób w wieku 59 lat. Wtedy właśnie będą zapisywane osoby w odpowiednim wieku, które nie dokonały wcześniej zgłoszenia.

12 kwietnia taką szansę otrzyma rocznik 1962, 13 kwietnia - rocznik 1963, 14 kwietnia - rocznik 1964, 15 kwietnia - rocznik 1965, 16 kwietnia - rocznik 1966, 17 kwietnia - rocznik 1967, 19 kwietnia - rocznik 1968, 20 kwietnia - rocznik 1969, 21 kwietnia - rocznik 1970, 22 kwietnia - rocznik 1971, 23 kwietnia - rocznik 1972, 24 kwietnia - 1973.

Do końca maja wolnych jest jeszcze około 2,3 mln terminów. Rejestrować na szczepienie można się na cztery sposoby: poprzez infolinię 989, SMS, internetową stronę pacjent.gov.pl lub w punkcie szczepień.