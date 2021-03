Tłumy Polaków na bulwarach i plażach bez maseczek i dystansu

Od soboty obowiązują nowe obostrzenia, a dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce przekroczyła w środę 30 tys.

Wiele osób zdecydowało się pierwsze słoneczne dni spędzić na świeżym powietrzu. W niektórych miejscach zgromadziły się tłumy. Większość osób nie miała maseczek i nie zachowywała dystansu społecznego.

ZOBACZ: "Sytuacja na Śląsku jest krytyczna". Minister zapowiedział relokację pacjentów

"Do zobaczenia dziś wieczorem"

O tłumach nad Wartą informował Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy policji w Poznaniu. Zapowiedział, że nad rzeką pojawią się patrole policyjne na koniach.

Podobno wczoraj dużo ludzi było nad Wartą. To do zobaczenia dziś wieczorem... pic.twitter.com/BA6YXNhLT3

Szczecin: interwencje na bulwarach

Jak przekazał w środę oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie sierż. szt. Paweł Pankau, we wtorek policjanci podjęli na nadodrzańskich bulwarach kilkadziesiąt interwencji, wszystkie zakończone mandatami. Dotyczyły m.in. nieprzestrzegania obostrzeń epidemicznych. Pankau przypomniał jednak, że na całych bulwarach obowiązuje obecnie zakaz spożywania alkoholu - część mandatów dotyczyła nieprzestrzegania zakazu.

Oficer prasowy KMP dodał, że podczas jednej z interwencji funkcjonariusze ujawnili też osobę poszukiwaną do odbycia kary.

PAP/Marcin Bielecki

PAP/Marcin Bielecki

Warszawa: tłumy nad Wisłą

O tłumach nad Wisłą w Warszawie informuje dziennikarz Polsat News, Grzegorz Jankowski. "Na bulwarach w Warszawie kilka tysięcy młodych ludzi przekazuje sobie właśnie odporność stadną. Z piwkiem w ręku. Teraz! I co? I nic. Nikt nie reaguje. A obok, Wisłostradą, pędzą co chwila karetki szukając w szpitalach miejsca dla chorych" - napisał.

Na bulwarach w Warszawie kilka tysięcy młodych ludzi przekazuje sobie właśnie odporność stadną. Z piwkiem w ręku. Teraz! I co? I nic. Nikt nie reaguje. A obok, Wisłostradą, pędzą co chwila karetki szukając w szpitalach miejsca dla chorych. Nie wiem co o tym myśleć. Masakra. — Grzegorz Jankowski (@GrzegorzJanko12) March 31, 2021

Nieprzestrzeganie obostrzeń to wykroczenie zagrożone grzywną. Policja lub inna służba uprawniona do nakładania mandatów za złamanie obostrzeń może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.