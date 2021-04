Siedmiu strażników i więzień zmarli czyszcząc szambo. "Udusili się toksycznym gazem"

Do zdarzenia doszło w środę w mieście Oued Ghir w północno-wschodniej części kraju.

Mężczyźni weszli do zbiornika, by go oczyścić. Na początku nie było wiadomo, czy poszkodowani to pracownicy więzienia, czy wynajęci robotnicy.

Na miejsce udali się minister sprawiedliwości Belkacem Zeghmati oraz minister spraw wewnętrznych Kamel Beldjoud.

Trwa ustalanie okoliczności tragedii

Wszczęto dochodzenie, które ma ustalić okoliczności wypadku. Według wstępnych informacji, które przekazał minister sprawiedliwości, mężczyźni zginęli wskutek wdychania siarkowodoru. Ciała zostały przewiezione do pobliskiego szpitala w celu wykonania sekcji zwłok.

Agencja AFP przypomina, że gdy w 2010 roku otwierano więzienie w Oued Ghir, lokalne władze zapewniały, że obiekt "spełnia nowoczesne standardy" dla tego typu ośrodków.

Jednostka może pomieścić 1000 więźniów.

