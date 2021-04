Nie żyje strażak-ochotnik. Przygniótł go ciągnik

48-latek jadący ciągnikiem drogą asfaltową nagle zjechał do przydrożnego rowu i doprowadził do wywrócenia pojazdu, który go przygniótł - wynika ze wstępnych ustaleń policji. Mężczyzna poniósł śmierć wskutek odniesionych obrażeń. Jak się okazało, zmarły to strażak-ochotnik.