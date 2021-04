Czterdziestolatkowie uprawnieni do szczepienia w kwietniu? Opublikowano nowelizację

Osoby z roczników 1962-1981, którym wystawiono skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu - wynika z nowelizacji rozporządzenia, które w czwartek wieczorem opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Mowa o nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Do tej pory w rozporządzeniu nie określono, kiedy w kolejności szczepione będą osoby z roczników 1962-1981. Mimo tego w czwartek rano Michał Dworczyk - pełnomocnik rządu ds. szczepień - poinformował, że dla osób w wieku 40-59 lat, które wypełniały od stycznia formularz deklarując gotowość do zaszczepienia się, zostały wystawione e-skierowania i otworzono możliwość do rejestracji na konkretny termin szczepienia.

Dlatego w nowelizacji rozporządzenia dodaną tę grupę, jako kolejną do zaszczepienia przeciwko COVID-19. W dokumencie napisano, że osobom z rocznika 1962-1981, którym przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

"Błąd systemu"

Wcześniej w czwartek Dworczyk mówił o tym, że wcześniej rząd informował, że pierwszeństwo zapisów na szczepienie będą mieli ci, którzy wypełnili deklaracje o gotowości do zaszczepienia się.

- Osoby, które w wyniku błędu systemu zostały zapisane w czwartek na szczepienie na kwiecień, dostaną propozycję terminów majowych i otrzymają taką informację w piątek; przepraszamy za błąd - mówił szef KPRM.

Rozrzedzenie precyzuje również możliwość korzystania z obiektów sportowych przez zawodowców. Do tej pory baseny czy siłownie były niedostępne w wyłączeniem członków "kadry narodowej polskich związków sportowych". W znowelizowanym rozporządzeniu określono tę grupę jako "członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich."

bas/PAP