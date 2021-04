Awaria instalacji tlenowej w szpitalu we Włoszczowie

W szpitalu powiatowym we Włoszczowie (woj. świętokrzyskie) doszło do awarii instalacji tlenowej. Przebywa tam 80 osób chorych na COVID-19. - Dosyć szybko udało się zlokalizować przyczynę awarii, która została już usunięta - powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Do awarii instalacji tlenowej we włoszczowskim szpitalu doszło w czwartek przed godz. 17. Jak poinformował Koniusz, wdzięki współpracy pracowników szpitala, starostwa powiatowego i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dosyć szybko udało się ustalić przyczynę awarii.

- Pękło kolano w głównym kolektorze rozprowadzającym. Dlatego doszło do gwałtownego spadku ciśnienia. Dzięki temu, że jesienią ubiegłego roku instalacja tlenowa była remontowana, to można było wykorzystać butle z tlenem, które szpital wówczas otrzymał. Można je było bardzo łatwo wpiąć do głównej instalacji - podkreślił wojewoda świętokrzyski.

Ustalanie przyczyn rozszczelnienia instalacji

W szpitalu hospitalizowanych jest z powodu COVID-19 80 osób. - Mogły one doraźnie korzystać z tlenu z butli. Dodatkowo uruchomiliśmy rezerwy tlenowe z Banku Tlenu z Kielc. Ten tlen dojechał już do szpitala - podkreślił Koniusz.

- Te butle zostały wymienione, ale awaria została już usunięta. Pracownicy starostwa będą sprawdzać, co mogło być powodem rozszczelnienia instalacji - dodał wojewoda.

