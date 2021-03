Trudny czas festiwali muzycznych. Czy w tym roku jest na co czekać?

2020 r. postawił organizatorów wydarzeń muzycznych w sytuacji bez wyjścia. Konieczne było odwołanie koncertów bądź przeniesienie ich na późniejszy termin. Wizja masowych szczepień i lockdown dawały nadzieję na normalność w kolejnym sezonie. Jednak następujące po sobie fale pandemii skutecznie ostudziły zapał branży.

W tym sezonie miłośnicy muzyki nie spotkają się na hiszpańskiej Primaverze. Wiadomo także, że w terminie nie odbędzie się Glastonbury. Jeśli sytuacja pandemiczna się ustabilizuje możliwe jest specjalne wydarzenie we wrześniu.

„Zawiedliśmy”

"Z wielkim żalem musimy ogłosić, że tegoroczny festiwal Glastonbury nie odbędzie się" - przekazali w styczniowym komunikacie Michael i Emily Eavis. "Pomimo naszych wysiłków, aby poruszyć niebo i ziemię, stało się jasne, że nie będziemy w stanie zorganizować festiwalu w tym roku. Bardzo nam przykro, że was wszystkich zawiedliśmy" - napisali.

Taką decyzję podjęli także organizatorzy stołecznego Orange Warsaw Festival.

"Dziś wiemy, że nawet przy spełnieniu optymistycznych wariantów zaszczepienia, w panującej obecnie rzeczywistości i uwarunkowaniach międzynarodowych, przygotowanie festiwalu w planowanym terminie nie jest możliwe" - napisali organizatorzy, zapowiadając jednocześnie przyszłoroczną datę imprezy.

Jednak - jak zapewniają - losy Open’era nie są jeszcze przesądzone. Alter Art wykorzystał ostatnie miesiące, by przygotować tegoroczną edycję i pracują nad różnymi rozwiązaniami, zależnymi od rozwoju sytuacji pandemicznej.

„Jest kilka scenariuszy”

- Podejmiemy decyzję w ciągu trzech tygodni. Mamy pomysł na zorganizowanie wydarzenia w każdej opcji. Nie bierzemy jedynie pod uwagę wersji online - powiedziała polsatnews.pl Małgorzata Kłos z agencji Alter Art.

Agencja ma przygotowaną również wersję „specjalną, wyjątkową i jednorazową na okres przejściowy, jeżeli tego wyścigu z czasem w roku 2021 nie wygramy”.

„Festiwal się odbędzie. W jakiej formule? Tę odpowiedź przyniosą nam najbliższe tygodnie. A na koniec – wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to kwestia czasu, ale w tych trudnych chwilach widzimy już przyszłość festiwali w jasnych barwach” - dodają. Wystąpić mają m.in. Kendrick Lamar, A$AP Rocky czy Martin Garrix.

Nie poddają się także organizatorzy Audioriver. Odbywająca się od 15 lat płocka impreza ma szansę wystartować się zgodnie z planem. „Chcemy Was uspokoić i zapewnić, że zakładamy, że festiwal się odbędzie. Jego formułę będziemy dostosowywać do aktualnych warunków, przygotowujemy się na różne scenariusze” - przekazano.

Nadzieję na muzyczne spotkanie pozostawiają też organizatorzy OFF Festival. Na imprezę, której pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem artystycznym jest Artur Rojek, trwa sprzedaż biletów. Zagrają m.in. Mac DeMarco, Alyona Alyona czy DIIV.

„Testowy” festiwal

Także zachód Europy stara się bawić pomimo pandemii. W jednym z holenderskich miasteczek odbył się „testowy” festiwal Back to Live. Jego uczestnicy musieli przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. Byli zobowiązani nosić maseczki ochronne i czujniki śledzące ruch.

This weekend we got to be a part of the first festival in a long time.

It all felt a bit like a dream, and then it just felt like… an actual real fun gig.

Who knew? 🤷‍♂️

Fuel to our fire.

Thanks for making it happen, #BackToLive.

Let's do this again, yeah?



Pics by @Benz pic.twitter.com/TmBH6UHIo8