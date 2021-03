Słyszała śmierć swojej narzeczonej. Influencerka zginęła podczas rozmowy z partnerką

Do tragedii doszło w poniedziałek przed południem w Farmington (Connecticut, USA). Na skutek silnego wiatru, na samochód młodej kobiety od strony kierowcy, spadł duży konar drzewa.

ZOBACZ: USA. Śmierć mózgu po wyzwaniu z TikToka. Podjął je 12-latek

Gdy na miejsce przyjechały służby ratunkowe, Hager nie żyła.

"Nie byłam w stanie o tym opowiedzieć"

31-latka chwilę przed wypadkiem prowadziła rozmowę telefoniczną ze swoją narzeczoną. "Wielu z was pytało, co się stało, a ja nie byłam w stanie o tym opowiedzieć. To wciąż do mnie nie dociera... Ale dzisiaj wyciągnęłam jej rzeczy z samochodu. Nie odczuwała bólu, zmarła natychmiast. Usłyszałam moment katastrofy, a potem zapadła cisza" - zwierzała się Brittanie Lynn Ritchie.

Amerykanka Rochelle Hager miała ponad 129 tys. obserwujących na TikToku, gdzie regularnie wspominała o swoim związku z Ritchie. Para miała wziąć ślub w październiku tego roku.

WIDEO - Właścicielka myślała, że straciła psy w pożarze. Jeden z nich czekał miesiąc na zgliszczach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ac/ thehill.com