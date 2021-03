Potężny ryś w Polsce. "To nie zdarza się normalnie"

Na rysia wygrzewającego się na stosie drewna natknął się leśniczy z Nadleśnictwa Maskulińskie (woj. warmińsko-mazurskie). - To - tak rzadko - spotykany fenomen. Taki potężny ryś nie zdarza się normalnie - mówił w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie.

Przejeżdżający samochodem przez las leśniczy Paweł z Nadleśnictwa Maskulińskie na ułożonym stosie drewna zobaczył… wylegującego się rysia.

Wideo opublikowały Lasy Państwowe.

"Zgłoszeń naszych pracowników o spotkaniach z rysiami jest coraz więcej, z różnych części Polski. I to niesamowicie cieszy, bo oznacza, że mają w lasach dobre warunki do życia. Sam leśniczy Paweł widział już je na swoim leśnictwie kilkukrotnie i mówi, że zawsze to wieeelkie przeżycie dla niego" - napisano.

- To - tak rzadko - spotykany fenomen. Taki potężny ryś nie zdarza się normalnie - mówił na wideo mężczyzna.

Jaki jest trop rysia?

Lasy Państwowe przypominają: "Będąc w lesie na spacerze, patrzcie pod nogi i zwracajcie uwagę na tropy. Trop rysia jest duży i podobnie, jak inne kotowate, nie odbija pazurów".

Nadleśnictwo Maskulińskie, wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie", zarządza częścią lasów Skarbu Państwa położonych na Mazurach.

