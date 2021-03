W środę, po 11 latach przerwy, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) rozpoczęła rekrutację na stanowisko astronauty. To jeden z najbardziej obleganych zawodów świata pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce. Do rozpoczętej w ubiegłym roku rekrutacji NASA zaaplikowało ponad 12 tysięcy osób.

Rekrutacja na "unijnego astronautę" rozpoczęła się w środę 31 marca, ostatni raz ESA poszukiwała nowych pracowników w 2010 roku.

ESA potrzebuje nowych astronautów w związku z rozwojem organizacji. - Europa zajmuje centralne miejsce w centrum badań kosmicznych. Aby zajść dalej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy spojrzeć szerzej niż kiedykolwiek wcześniej - mówił Jan Wörner dyrektor generalny ESA.

Do przystąpienia do ESA dyrektor zachęca głównie kobiety, chcąc zwiększyć ich udział w projektach.

Jak zostać astronautą?

Agencja określa minimalne wymagania jakie trzeba spełnić, by móc zgłosić chęć przystąpienia do ESA. Wszystkie zasady i formularz zgłoszeniowy dostępne są na oficjalnej stornie internetowej Agencji.

Osoby chcące spróbować swoich sił w tym zawodzie będą mogły składać aplikacje poprzez stronę karier ESA (https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA). Można na niej znaleźć także inne rekrutacje prowadzone aktualnie przez agencję kosmiczną.

- Najważniejszym krokiem jest to, że zamierzasz złożyć wniosek - mówi Thomas Pesqueta, zrekrutowany w poprzednim naborze. - Może jedna osoba na tysiąc zostanie wybrana, ale to, że można się zgłosić to szansa jedna na milion. Więc proszę, proszę, proszę - aplikuj, aplikuj, aplikuj - zachęcał.

Pesqueta ma wystartować na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach swojej drugiej już misji, w ramach projektu "Alpha" 22 kwietnia 2021 r.

Nabór będzie trwać do 28 maja 2021 roku. ESA obiecuje sprawdzić wszystkie zgłoszenia i dokonać z nich sześcioetapowej selekcji. Proces zakończy się w październiku 2022 roku.

Europejscy astronauci

W 1998 roku kraje członkowskie ESA biorące udział w projekcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) zdecydowały się połączyć swoje zespoły astronautów z istniejącym zespołem ESA i utworzono Europejski Korpus Astronautów.

Proces integracji ukończono w 2002 roku. Aktualnie korpus astronautów liczy siedmioro aktywnych członków z Danii, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Wybrano ich w maju 2009 roku po trwającym rok procesie rekrutacji. Szóstka astronautów ukończyła trening we wrześniu 2009 r., a siódmy formalnie dołączył do zespołu w lipcu 2015 r., kończąc treningi w 2018 r.

Zawód astronauty to jeden z najbardziej obleganych zawodów pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce. Na przykład do rozpoczętej w ubiegłym roku rekrutacji NASA zaaplikowało ponad 12 tysięcy osób.

