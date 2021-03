Sytuacja jest bardzo trudna - wojewoda śląski Jarosław Wieczorek w "Graffiti"

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek powiedział w programie "Graffiti", że ma obawy "jeżeli chodzi o zdrowie i życie ludzi" w swoim regionie.

Każdy dzień to niepowetowana strata

- Obawy mam jeżeli chodzi o zdrowie i życie naszych obywateli. Każdy dzień przynosi niepowetowaną stratę w ludziach i naszym zadaniem jest prowadzić tak, żeby tej straty było jak najmniej, a ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa i możliwość uzyskania pomocy - powiedział w programie "Graffiti" wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- Sytuacja w województwie śląskim jest bardzo trudna - powiedział wojewoda.

- We wtorek dynamika wzrostu liczby zakażeń COVID-19 w woj. śląskim kolejny raz będzie przekraczała 30 procent - powiedział Jarosław Wieczorek. - Tylko za ostatnie siedem dni, licząc od poniedziałku do poniedziałku mieliśmy 28 tysięcy infekcji. Zapadalność wynosi ponad 93 osoby na 100 tys. mieszkańców - dodał.

ZOBACZ: Kontrole na granicach. Od dziś nowe przepisy dotyczące kwarantanny

Jego zdaniem województwo śląskie jest bardzo wrażliwe na brytyjską odmianę koronawirusa ze względu na wysokie zaludnienie i gęsta zabudowę. Potwierdził także, że prawie połowa wykonywanych testów z niedzieli dała wynik pozytywny. - Robimy miedzy 12 a 15 tys. testów w tych dniach najbardziej newralgicznych - powiedział wojewoda przyznając, że maksymalna możliwość testowania wynosi 30 tys.

- Tych 50 procent jest ogromnie niepokojące, ale to wynik uzyskany u pacjentów objawowych - powiedział Jarosław Wieczorek. - Bardzo byśmy chcieli, żeby ten współczynnik R był poniżej 1. Te dane, które mamy, wskazują, że nadal jesteśmy w fazie wzrostowej - powiedział wojewoda śląski.

Drugi szpital tymczasowy na Śląsku

Pierwszy chory trafił w nocy z poniedziałku na wtorek do szpitala tymczasowego w Pyrzowicach - drugiej takiej placówki w województwie śląskim, uruchomionej z początkiem tego tygodnia. Do godz. 7 rano szpital przyjął w sumie 13 chorych na COVID-19. - Pierwszy pacjent został przywieziony po godz. 1 w nocy, do 7 rano przyjęto w sumie 13 osób - powiedziała we wtorek rzeczniczka Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu – placówki patronackiej szpitala tymczasowego w Pyrzowicach - Jolanta Wołkowicz.

Szpital w Pyrzowicach przygotowała jesienią ubiegłego roku spółka Węglokoks. Dotychczas nie było potrzeby jego uruchamiania, ale w trzeciej fali pandemii w województwie śląskim miejsc w szpitalach ubywa bardzo szybko.

ZOBACZ: Dworczyk: 2 miliony Polaków zaszczepionych obiema dawkami

W weekend 20 pacjentów z pogranicza z woj. opolskim trafiło do tamtejszych szpitali, w poniedziałek kolejni pacjenci byli transportowani poza województwo. "10 mieszkańców z obszaru Katowic karetki Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przewiozły do szpitala w Chrzanowie w Małopolsce. 15 miejsc zadeklarował szpital w Zakopanem. Ta współpraca między wojewodami jest jeszcze bardziej ścisła. Swoją pomoc zaoferowali także inni wojewodowie, m.in. łódzki, podlaski czy lubelski" – powiedziała PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Program prowadził Grzegorz Kępka.

Dotychczasowe wydania programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Kwarantanna dla osób wracających z zagranicy. Rząd przedstawił szczegóły Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk//Polsat News/Polsatnews.pl/PAP