Wjechała na skrzyżowanie pod prąd. "Pomyliła drogi"

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu. Policjanci zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zauważyli peugeota, który wjechał pod prąd na pas do skrętu w lewą stronę.

Dzięki uwadze pozostałych uczestników ruchu i szybkiej reakcji mundurowych udało się uniknąć niebezpieczeństwa.

25-latka tłumaczyła, że pomyliła drogi. Kobieta otrzymała mandat karny w wysokości 500 zł .

Policjanci przypominają kierowcom, żeby zawsze zwracać uwagę na oznakowanie drogi i stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu.

emi/Polsatnews.pl