Betonowe filary przebiły kabinę ciężarówki. 62-letni Polak cudem przeżył

Po zderzeniu dwóch ciężarówek, do którego doszło w poniedziałek nad ranem na niemieckiej autostradzie A4 w Saksonii, ładunek przewożony przez jedną z nich zerwał się z mocowań i przebił kabinę kierowcy. 62-letni Polak, choć służby ratunkowe miały ogromny problem z jego uwolnieniem, cudem przeżył.

Do zderzenia ciężarówek na autostradzie A4 doszło w poniedziałek ok. godz. 1 między Pulsnitz i Ottendorf-Okrilla (dzielnice Budziszyna). W wypadku uczestniczył ciężarowy DAF XF. Jego kierowca, 62-latek z Polski, za późno zareagował na widok korka, który utworzył się na trasie.

Kierowca chcąc uniknąć uderzenia w tył innego pojazdu wytracającemu prędkość na światłach awaryjnych przed końcem korka, skręcił gwałtownie w lewo. Uderzył lekko w tył ciężarówki na jego pasie ruchu (za której kierownicą siedział 32-letni Ukrainiec), ale zatrzymał się dopiero na barierkach oddzielających obie autostradowe nitki.

Samo uderzenie nie było groźne, doszło jednak do zerwania mocowań ładunku, który przewoziła ciężarówka polskiej firmy - betonowych filarów z metalowym zbrojeniem. Po gwałtownym hamowaniu filary przemieściły się do przodu, przebiły ścianę naczepy i kabinę ciągnika.

Kierowca został zakleszczony we wraku, nie miał szans, by samemu się wydostać z kabiny. Również służby ratunkowe miały problem z jego uwolnieniem. Udało się to w końcu strażakom, którzy wykorzystali rusztowanie i usunęli przednią szybą auta.

62-letni kierowca z Polski nie tylko przeżył wypadek, ale obrażenia, jakich doznał, nie były poważne. Bez poważnych obrażeń wyszedł z kraksy także 32-latek z Ukrainy, w którego auto najechał Polak.

Niemiecka policja oszacowała straty na 100 tys. euro. Uszkodzeniom uległy obie ciężarówki oraz trzy sekcje barier oddzielających jezdnie autostrady.

