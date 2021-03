Prof. Robert Flisiak w "Gościu Wydarzeń" [OGLĄDAJ] od godz. 19:25

We wtorek gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Wydarzeń" będzie prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członek Rady Medycznej działającej przy premierze. Transmisja od godz. 19:25 w Polsacie, Polsat News i na polsatnews.pl.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przyspieszenie programu szczepień w Polsce. - Wykonaliśmy dotychczas 6 mln szczepień, do końca drugiego kwartału wykonamy 20 mln szczepień, a do końca sierpnia planujemy zaszczepić wszystkich chętnych - mówił na konferencji prasowej szef rządu.

- Zwiększamy ilość miejsc, gdzie można będzie się zaszczepić. Miesięcznie chcemy szczepić 10 mln osób - dodał.

jo/Polsat News