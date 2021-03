PiS ze spadkiem poparcia. Wyrównana walka o drugie miejsce

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu przeprowadzonego dla portalu Onet. Partia rządząca mogłaby liczyć na 31 proc. poparcia. Względem poprzedniego badania to spadek o 1,9 pkt. proc.





Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska - 17,3 proc., a tuż za nią Polska 2050 Szymona Hołowni - 17,2 proc.

W Sejmie znalazłby się jeszcze trzy ugrupowania - Lewica z poparciem 9,1 proc. (spadek 1 pkt. proc.), Konfederacja - 7,3 proc., (wzrost o 2,3 pkt. proc.) i PSL-Koalicja Polska - 5 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.).

13,1 proc. ankietowanych nie wskazało na kogo oddałoby swój głos.

ZOBACZ: Co o kolejnych obostrzeniach sądzą Polacy? Sondaż

Jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, to 36 proc. ankietowanych zadeklarowało, że "zdecydowanie" wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, a 14,1 proc. wskazało odpowiedź - "raczej tak". Do urn zdecydowanie nie poszłoby 28 proc. ankietowanych, a 21,3 wskazało odpowiedź "raczej nie". 0,6 proc. badanych nie wie, czy by zagłosowało.



Badanie dla Onetu zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

WIDEO - Sośnierz do Lubnauer: jeśli pani chce, to proszę siedzieć w norze, nikt nie każe chodzić do kościoła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ml Onet.pl