Nowa fabryka szczepionek w Niemczech. Pfizer zapowiada 2,5 mld dawek do końca roku

Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech powiadomiła we wtorek, że wraz ze swoim partnerem, amerykańską firmą Pfizer, spodziewa się zwiększyć zdolność produkcyjną i wytworzyć do 2,5 mld dawek szczepionki na Covid-19 do końca 2021 r. po uruchomieniu nowego zakładu w RFN.