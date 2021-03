Justyna Kowalczyk-Tekieli dyrektorem sportowym Polskiego Związku Biathlonu

Kowalczyk-Tekieli jest jedną z najwybitniejszych reprezentantek Polski w sportach zimowych. Odnosiła wiele sukcesów, m.in. zdobyła po dwa złote medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, czterokrotnie triumfowała w prestiżowym cyklu Tour de Ski i tyle samo razy zdobyła Kryształową Kulę za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Z biathlonem nie miała jednak wiele wspólnego.

"Kogoś takiego potrzebowaliśmy"

- W środowisku biathlonowym trudno znaleźć osoby, które byłyby w stanie znacząco zmienić spojrzenie na wiele zagadnień i zweryfikować nasze poglądy. Od kilkunastu lat jesteśmy ciągle w tym samym gronie. Stąd pomysł by sięgnąć po Justynę, a więc osobę z bardzo bliskiej nam dyscypliny, z kompletnie inną filozofią. Jej specyficzne podejście do sportu, do trenowania, do kariery sportowej będzie miało ogromne znaczenie. Kogoś takiego potrzebowaliśmy - powiedział prezes PZBiath Zbigniew Waśkiewicz, cytowany w komunikacie.

To dalszy ciąg przetasowań w strukturze PZBiath w ostatnich miesiącach. Waśkiewicz został prezesem niespełna rok temu zastępując Dagmarę Gerasimuk, która objęła posadę dyrektora rozwoju Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU).

Z kolei po minionym sezonie z funkcji trenerów kadr kobiet i mężczyzn odeszli, odpowiednio, Niemiec Michael Greis i Norweg Anders Bratli. Obie grupy zostały połączone w jedną, a poprowadzi ją właśnie dotychczasowy dyrektor sportowy Kołodziejczyk. W poniedziałek ogłoszono, że wśród jego asystentów znalazła się Agnieszka Cyl.

jo/PAP