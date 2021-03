Francuska policja aresztowała troje Polaków. Należeli do szajki złodziei klocków Lego

- Przyjeżdżali do Francji, meldowali się w hotelu w okolicach Paryża, napadali na sklepy z zabawkami i wracali do Polski sprzedawać łupy – opowiada oficer francuskiej policji, która prowadzi śledztwo w sprawie międzynarodowego gangu złodziei klocków Lego. Przesłuchiwani Polacy przyznali się do udziału grupie dokonującej kradzieży na zlecenie.