Powołano Fundusz Patriotyczny. "Kultywowanie pamięci narodowej"

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego będzie wspierać m.in. organizacje zaangażowane w kultywowanie pamięci narodowej. Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego powołano Fundusz Patriotyczny. Jego budżet to 30 mln zł. Przygotowania nadzorował wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Z informacji prasowej wynika, że "Fundusz Patriotyczny to program od dawna wyczekiwany przez patriotyczne środowiska społeczne, które po 1989 roku nie uzyskały możliwości w pełni swobodnego korzystania na równych prawach ze wsparcia państwa polskiego". Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej chce więc "nadrobić stracony czas" w trosce o kultywowanie pamięci narodowej i troskę o prawdę historyczną. Na swój nowy projekt ma do przeznaczenia 30 mln zł.

Miękki i twardy fundusz

Co zakwalifikuje się do projektu? Organizatorzy mówią o wspieraniu podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji samorządowych. Otrzymają one pieniądze według jednego z dwóch priorytetów, określonych jako „miękki” i „twardy”.

Miękka ścieżka to dofinansowanie projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp.” Tu wsparcia będą mogły szukać podmioty działające np. w grupach rekonstrukcyjnych czy w ramach organizacji promujących historię Polski”.

- W ramach programu tzw. twardego będą finansowane duże przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe, które mają na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego - wyjaśniono.

Dziedzictwo ruchu narodowego

"Każda zgłoszona inicjatywa będzie starannie analizowana przez szerokie grono doświadczonych ekspertów. Każdy wniosek będzie rozpatrywany przez dwóch niezależnych od siebie rzeczoznawców. W przypadku, gdy ich oceny będą zbyt mocno od siebie odbiegać, wniosek trafi do oceny trzeciego eksperta. Taki mechanizm zagwarantuje, że pieniądze publiczne zostaną rozdysponowane we właściwy, odpowiedzialny i transparentny sposób" - przekazano w komunikacie prasowym.

Nabór wniosków do programów Funduszu rozpoczął się 25 marca i potrwa 30 dni (do 25 kwietnia włącznie).

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to państwowa instytucja kultury powołana w lutym 2020 roku, „której zadaniem jest ochrona polskiego dziedzictwa Chrześcijańskiej Demokracji i ruchu narodowego”.

