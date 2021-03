Trwa operacja przemieszczania kontenerowca, który utknął w Kanale Sueskim

Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie w poprzek jednopasmowego odcinka południowego kanału we wtorek rano po tym, jak stracił zdolność manewrowania przy silnym wietrze i burzy pyłowej - poinformowały w oświadczeniu władze zarządzające Kanałem Sueskim (SCA).

ZOBACZ: Zablokowany ruch na Kanale Sueskim. Ogromny kontenerowiec obrócił się bokiem i utknął

Statek blokuje ruch w obu kierunkach przez jeden z najbardziej zatłoczonych kanałów żeglugowych, którym transportowane są ropa, zboża i inne towary między Europą i Azją.

Tug boats were attempting to free a container ship that ran aground in the Suez Canal, blocking vessels passing through one of the world's most important waterways https://t.co/FQWvYHNAds pic.twitter.com/vmSV86YhQa — Reuters (@Reuters) March 25, 2021

W nocy ze środy na czwartek firma usług morskich GAC wydała notę do klientów, iż kontynuowane są wysiłki w celu ściągnięcia jednostki z mielizny przy użyciu holowników. Dodano przy tym, że warunki pogodowe (wiatr) i sam rozmiar kontenerowca "utrudniają operację".

The Suez Canal turned to gridlock after a large container ship ran aground, forcing the authorities to reopen the canal's older channel to divert some traffic.



Get the latest updates on this story: https://t.co/MmSkfmMCbZ pic.twitter.com/exkuY3Ytgo — Sky News (@SkyNews) March 25, 2021

Zablokował 150 innych statków

System do śledzenia statków pokazuje pięć holowników otaczających statek Ever Given i trzy kolejne zmierzające w jego kierunku. Sygnał GPS kontenerowca pokazuje jednak tylko niewielkie zmiany jego pozycji w ciągu ostatnich 24 godzin.

A ship, stretching more than 1,300 feet, ran aground at the Suez Canal and blocked one of the world’s most vital shipping lanes, leaving more than 100 ships stuck at each end of the canal. https://t.co/HlHo9Od9J5 pic.twitter.com/eojCcoBhfs — The New York Times (@nytimes) March 24, 2021

Kilkadziesiąt statków, w tym inne duże kontenerowce, a także tankowce z ropą i gazem oraz masowce przewożące zboże, zgromadziło się na obu końcach kanału, tworząc jeden z największych korków żeglugowych, jakie widziano od lat - zauważa Reuters. Agencja AP pisze o co najmniej 150 jednostkach, które czekają na przepłynięcie kanałem.

ZOBACZ: Kair przestanie być stolicą Egiptu. "To narodziny nowego państwa"

Przez liczący 193 km Kanał Sueski przepływa codziennie ok. 30 proc. światowego wolumenu kontenerów, a także około 12 proc. całego światowego handlu wszystkimi towarami.

Potrzebna zmiana trasy?

Eksperci z branży żeglugowej twierdzą, że jeśli blokada nie zostanie usunięta w ciągu najbliższych 24-48 godzin, niektóre firmy żeglugowe mogą być zmuszone do zmiany trasy statków i rejsów wokół południowego krańca Afryki, co wydłużyłoby podróż o około tydzień.

Kierownictwo Kanału Sueskiego poinformowało, że mimo blokady część ładunków zdołano przemieścić na południe i że wysiłki zmierzające do udrożnienia Kanału będą kontynuowane.

rsr/ PAP, polsatnews.pl