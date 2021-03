Budynek zawalił się w sobotę rano. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Władze powołały do życia w sobotę specjalny zespół inżynieryjny, który ma zbadać stan techniczny sąsiadujących budynków i przeprowadzić kompleksowy przegląd - poinformował Chalid Abdel-Al stojący na czele administracji gubernatorstwa Kairu.

Według informacji władz medycznych w katastrofie rannych zostało łącznie 27 osób.

Egyptian state media said that at least 25 people were killed in a 10-storey building collapse in Cairo on Saturday, revising the toll up. https://t.co/oCCzibZ62G#Egypt #Cairo #BuildingCollapse #QatarDayNews #QatarDay pic.twitter.com/1CwGbJzbxL