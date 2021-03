Nie chciała płacić haraczu. Żołnierze ciągnęli ją za samochodem po asfalcie

Beatrice Atieno sprzedawała owoce na stoisku w biznesowej części Kisumu. W pewnym momencie, na miejscu pojawili się przedstawiciele lokalnych władz - askarysi. Zażądali od handlujących opłaty, rekwirowali niektóre towary. 39-latka postanowiła zaprotestować.

- To nie pierwszy raz, kiedy tak robili. Zwykle odbierają nam towary i pieniądze, zanim je tak naprawdę przeliczymy - mówiła kobieta dziennikarzom dziennika "Nation".

Postawa kobiety nie spodobała się jednemu z żołnierzy. Mężczyzna złapał ją za nadgarstek. Następnie, nie puszczając, wsiadł na tył białego pickupa. Pojazd ruszył, a Atieno została przeciągnięta po drodze.

- Myślałam, że umrę. Trzymał mnie, kiedy auto jechało - mówiła dziennikarzom. Nagranie z Kisumu masowo udostępniano w mediach społecznościowych.

Rogue Kisumu County askaris dragging a woman hawker on the tarmac with their vehicle. The impunity that this County Government has is on another level. And instead of taking the injured to hospital, they are rushing to Central Police Station to have the culprit detained. pic.twitter.com/iU4SmyiTw4