Mamy 29 tys. 253 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 36 osób, z powodu współistnienia wirusa SARS-CoV-2 z innymi schorzeniami zmarło 95 osób. W sumie nie żyje 131 osób. Liczba wszystkich zakażonych wzrosła do 2 mln 250 tys. 991, a zmarłych do 51 tys. 884. W ciągu doby wyzdrowiało 23 tys. 854 zainfekowanych.

Najgorzej na Mazowszu i Śląsku

Najwięcej zakażeń zanotowano na terenie województw: mazowieckiego (4652), śląskiego (4647), wielkopolskiego (3652), małopolskiego (2404), dolnośląskiego (2207).

Nowe przypadki pochodzą także z województw: pomorskiego (1874), łódzkiego (1580), kujawsko-pomorskiego (1537), podkarpackiego (1333), warmińsko-mazurskiego (885), zachodniopomorskiego (872), lubelskiego (860), świętokrzyskiego (718), opolskiego (668), lubuskiego (636), podlaskiego (356).

372 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Nie żyje 131 chorych na koronawirusa

Z powodu COVID-19 zmarło 36 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 95 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wynosi jak dotąd 2 mln 250 tys. 991. Z kolei liczba zmarłych to 51 tys. 884.

Prawie 3 tysiące respiratorów zajętych

Ministerstwo podało w niedzielę, że według stanu na 27 marca chorzy na COVID-19 zajmowali 29 tys. 71 z 38 tys. 443 dostępnych miejsc.



Z danych ministerstwa wynika, że zajętych jest 2894 respiratorów. Ich ogólna liczba w całym kraju to 3716.

Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie podał, że w na 496 dostępnych respiratorów zajęte są 492.



Kwarantanna obejmuje 446 tys. 762 osób. Wyzdrowiały 1 mln 798 tys. 922 osoby. W ciągu doby wyszło 23 tys. 854 pacjentów.

Szczepionka Johnson&Johnson w Polsce





Niedzielski pytany w sobotę podczas konferencji prasowej, kiedy do Polski trafią szczepionki Johnson&Johnson odparł: "Mamy już zadeklarowane dwa terminy dostaw w kwietniu, to jest druga połowa kwietnia".

ZOBACZ: Dostawa szczepionki Johnson&Johnson do Polski. Minister podał termin

Jak podkreślił, to bardzo wstępne informacje o tym, że jeszcze w kwietniu do Polski trafi mniej więcej 300 tys. dawek tych szczepionek.

Nowe obostrzenia

Od soboty zamknięte w całym kraju są m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny, solaria - wynika z rządowego rozporządzenia dotyczącego epidemicznych restrykcji. Otwarte pozostaną m.in. kościoły i biblioteki.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ZOBACZ: Niedzielski nie wyklucza czarnego scenariusza. "Będziemy zamykać zupełnie wszystko"

Dokument opublikowano w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Obostrzenia obowiązują od soboty do 9 kwietnia.

Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce obowiązują takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego.

W galeriach handlowych czynne niektóre sklepy

Swoją działalność muszą zawiesić hotele (z pewnymi wyjątkami, wśród nich są hotele robotnicze). Noclegi świadczone w ramach podróży służbowych też będą dopuszczone.

ZOBACZ: Druga niedziela handlowa w tym roku. 28 marca sklepy otwarte

W ograniczonym zakresie działają też tzw. galerie handlowe. Czynne będą w nich m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. W ich murach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie.

Premier Mateusz Morawiecki apelował w tym tygodniu, by tam, gdzie to możliwe przejść na pracę zdalną. Zapowiedział jednocześnie, że cała administracja publiczna "wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe", zostanie na najbliższe dwa tygodnie wysłana na pracę zdalną.

WIDEO - "Debata Dnia": służba zdrowia w obliczu trzeciej fali koronawirusa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo/hlk/PAP/Polsatnews.pl