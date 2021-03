69-letni Lee Wong podczas posiedzenia rady miejskiej w West Chester w Ohio przemawiał na temat rasizmu.



Przyznał, że jako osoba pochodzenia azjatyckiego często spotykał się z dyskryminacją. Kwestionowano jego lojalność wobec USA oraz sugerowano, że wygląda "niewystarczająco amerykańsko".

ZOBACZ: Chiny oskarżają Australię o rasizm, zbrodnie wojenne i ludobójstwo



W pewnym momencie mężczyzna rozpiął koszulę. - Pokażę wam, jak wyglądają pytania o patriotyzm - powiedział i podniósł bluzkę do góry. Na klatce piersiowej miał duże blizny.



- Oto mój dowód. To zostało mi po służbie w armii USA. Czy to wystarczająco patriotyczne? - zapytał.

Lee Wong, an elected official in West Chester, Ohio & @USArmy veteran with 20-years of service, took his shirt off during a town hall meeting on Wednesday and revealed scars he received during his service. “Is this patriot enough?” he asked #StopAsianHate https://t.co/3nCwTlVGxD pic.twitter.com/0R1TX3MTtp