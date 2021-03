Uznawano, że może uderzyć w Ziemię. Nowe informacje o asteroidzie Apophis

Po raz pierwszy wykryta w 2004 roku asteroida ma zbliżyć się do Ziemi w 2029 i 2036 roku. Naukowcy z amerykańskiej agencji badań kosmicznych NASA już wcześniej wykluczyli, by podczas tych dwóch bliskich podejść obiekt mógł uderzyć w naszą planetę.

Apophis znajdzie się także bardzo blisko Ziemi w 2068 roku. Nowe obserwacje pokazały, że również i wtedy nie dojdzie do kolizji z naszą planetą - ogłosiła NASA w piątkowym komunikacie.

Usunięto ją z listy zagrożeń

- Zderzenie w 2068 roku nie jest już w sferze możliwości, nasze obliczenia nie pokazują żadnego ryzyka uderzenia w przeciągu co najmniej następnych 100 lat - poinformował Davide Farnocchia z jednostki NASA zajmującej się badaniem obiektów krążących blisko Ziemi.

