Milicja na ulicach Mińska. Setki zatrzymanych przed zapowiadanym protestem

Portal Naviny.by informuje m.in., że zamknięty został dojazd do mińskiego placu Bangalore. To właśnie z tej części miasta dochodzą pierwsze informacje o zatrzymaniach. Telewizja Biełsat podała informację o otoczeniu i zamknięciu Placu Październikowego w centrum miasta.

❗Minsk right now



State terror against civilians continues in #Belarus!



Police is kidnapping anyone who looks too audacious to them. Not the protesters, not people chanting radical mottos or acting aggressively, but passersby of their choice #StandWithBelarus via @belteanews pic.twitter.com/PFY96GIXnr — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) March 27, 2021

W związku z wezwaniami w internecie do udziału w demonstracji z okazji Dnia Wolności Komitet Śledczy już poinformował o wszczęciu postępowania karnego.

145 wyroków

Opozycja i środowiska niezależne na Białorusi obchodzą to nieoficjalne święto 25 marca, w rocznicę proklamowania w 1918 r. niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową. Oficjalne władze nie uznają tej daty.

Video (tutby): Brutal arrest in #Minsk #Belarus.

Fearless women try to help. Another hero (woman, of course) who is behind the camera tells calmly to her friend, “Let me know if they note that I am filming this.” pic.twitter.com/qDX5mPCKlM — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) March 27, 2021

W czwartek 25 marca według obrońców praw człowieka zatrzymano w całym kraju ponad 250 osób.

Już w piątek zapadło co najmniej 145 wyroków, w których uczestników protestów skazywano na kary grzywny i aresztu (do 30 dni), głównie za udział w nielegalnych zgromadzeniach masowych.

rsr