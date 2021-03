Może minister Niedzielski wyśle jednak komisarza na Narodowy? - uważa prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, komentując fakt, że do Szpitala Południowego ma być wprowadzony decyzją wojewody Konstantego Radziwiłła komisarz, choć w ocenie miasta to Szpital Narodowy radzi sobie gorzej.

"Szpital Narodowy działa od października. Personel regularnie podkradany z miejskich placówek. Obłożenie: 25 proc. Szpital Południowy działa od 4 tygodni. Między innymi stąd podkradany jest personel. Aktualne obłożenie: 30 proc." - napisał Trzaskowski na Twitterze i ocenił, że może minister zdrowia Adam Niedzielski powinien zatem wysłać komisarza do Szpitala Narodowego. "Może minister Niedzielski wyśle jednak komisarza na Narodowy?" - zastanawiał się Trzaskowski w swoim wpisie.

"Sami apelujecie o współpracę w tej trudnej sytuacji, a zajmujecie się głównie zrzucaniem odpowiedzialności na opozycję i samorządy. To szczyt bezczelności! Dziękuję Renacie Kaznowskiej za mocny głos w sprawie" - dodał prezydent stolicy.

"Być może ministra przestraszyło to, że za dobrze sobie radzimy"

W piątek wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska mówiła, że Szpital Południowy ma 30 proc. obłożenia po czterech tygodniach funkcjonowania i radzi sobie lepiej niż ten na Stadionie Narodowym, który funkcjonuje od kilku miesięcy. - Być może pana ministra to tak przestraszyło, że za dobrze sobie radzimy – oceniła Kaznowska podczas konferencji prasowej, podkreślając kilkukrotnie, że Szpitalu Południowym "uruchomione jest już 30 proc. łóżek, a w Szpitalu Narodowym, który został otwarty z końcem października, gdzie zapowiadane było 1200 łóżek, przyjętych jest nieco ponad 300 osób, co stanowi 25 proc. możliwości tego szpitala". - My w ciągu czerech tygodni zapełniliśmy szpital (Południowy) w 30 proc. - zauważyła.

Mówiła też o tym, że Szpital Narodowy nadal przejmuje personel medyczny ze szpitali w Warszawie. - Tylko w tym tygodniu straciliśmy 11 osób, w tym niestety sporo pielęgniarek internistycznych, w tym na rzecz Szpitala Narodowego – przekazała. Mówiąc o Szpitalu na PGE Narodowym, zastanawiała się także nad tym, że skoro ten szpital był w stanie przyjąć tylko 25 proc. pacjentów wobec tego co planowano, czyli 1200 zapowiadanych łóżek, to czemu minister Niedzielski nie powoła tam komisarza. - Chyba czas najwyższy – oceniła.

292 pacjentów na Narodowym

CSK MSWiA poinformował w piątek, że w Szpitalu Narodowym leczonych jest 292 pacjentów. W szpitalu gotowych jest obecnie też 550 łóżek, a aktualnie zaangażowany personel może obsłużyć 318 pacjentów.

Szpital Południowy (wchodzi w skład spółki Szpital Solec) stał się w ostatnich dniach przedmiotem sporu wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła z władzami Warszawy, którym wojewoda zarzucił opieszałość w organizacji pracy placówki (problemem jest przede wszystkim brak personelu medycznego). W piątek min. Niedzielski poinformował, że decyzją wojewody do spółki ma zostać wprowadzony pełnomocnik, którym zostanie dr Ewa Więckowska, była prezes Szpitala Solec.

