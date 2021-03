Fox News zapłaci miliardowe odszkodowanie? Stacja oskarżała o fałszowanie wyborów

Producent maszyn i systemów do głosowania Dominion Voting Systems złożył w piątek pozew przeciwko amerykańskiej telewizji Fox News w związku z materiałami, w których stacja oskarżała DVS o sfałszowanie wyborów prezydenckich w USA. Firma domaga się 1,6 mld dolarów odszkodowania.

W pozwie czytamy, że DVS oskarża prawicową telewizję, że ta "sprzedawała nieprawdziwą historię o fałszerstwach wyborczych dla własnych, komercyjnych celów, dotkliwie szkodząc" firmie. "Prawda ma znaczenie. Kłamstwa mają konsekwencje" - oznajmiło to przedsiębiorstwo.

W sprawie chodzi o powielanie i nagłaśnianie teorii spiskowych przedstawianych przez prawniczkę związaną z kampanią Donalda Trumpa, Sidney Powell. Powell oskarżała firmę o uczestnictwo w światowym spisku, rzekomo łączącym m.in. DVS, byłego prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza i Partię Demokratyczną w USA, który miał doprowadzić do sfałszowania wyborów prezydenckich w 2020 r. na korzyść Joe Bidena.

Po groźbie pozwu ze strony DVS, Fox News w niektórych relacjach zamieściła sprostowania i materiały odkłamujące teorie Powell. Firma twierdzi jednak, że wielokrotnie zwracała się do Fox News, by wyjaśnić sprawę, ale próby te zostały przez stację zignorowane.

Prawnik: to była świadoma biznesowa decyzja

- To była świadoma biznesowa decyzja, by poprzeć, powtórzyć i transmitować te kłamstwa, by utrzymać oglądalność - powiedział prawnik reprezentujący DVS Justin Nelson.

W lutym telewizja otrzymała podobny pozew ze strony firmy produkującej systemy do głosowania Smartmatic USA, która również miała uczestniczyć w rzekomym spisku.

Wcześniej DVS pozwała samą Powell, prawnika Trumpa Rudy'ego Giulianiego oraz szefa firmy produkującej poduszki MyPillow Mike'a Lindella w związku z rozsiewaniem przez nich teorii pomawiających DVS.

W środę prawnicy Powell wnieśli do sądu wniosek o oddalenie pozwu, argumentując m.in. że "żadna racjonalna osoba nie mogłaby dojść do wniosku, że te stwierdzenia (dotyczące fałszerstw wyborczych - PAP) były prawdziwymi stwierdzeniami faktów", a nie jedynie opiniami wyrażanymi przez prawniczkę.

emi/zdr/PAP