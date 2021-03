Gwałtowne tornada w USA. Pięć osób nie żyje

Według National Weather Service, amerykańskiej agencji metrologicznej, ubiegłej doby w stanie Alabama przeszło aż 14 trąb powietrznych. Trudne warunki atmosferyczne przyczyniły się do śmierci pięciu osób.

Nie żyje pięć osób

Trzy osoby należące do jednej rodziny zginęły w miejscowości Ohatchee, po tym jak tornado uderzyło w ich dom. Kolejnymi ofiarami są kobieta i mężczyzna, którzy zginęli w porwanych przez trąbę przyczepach kempingowych.

Silne burze i tornada pozbawiły prądu ponad 20 tys. odbiorców w Alabamie. Jak donoszą służby, działania ratunkowe utrudniała pogoda i ryzyko wystąpienia kolejnych trąb powietrznych. Setki domów zostało uszkodzonych lub zniszczonych.

Multiple powerful #tornadoes did severe damage to northern #Alabama , five people lost their lives and many injured. #alabamatornado pic.twitter.com/5wNiyMqiXF

Agencje przed zagrożeniem ostrzegały mieszkańców Alabamy oraz Georgii, Karoliny, Tennessee i Kentucky. Gubernator Kay Ivey wydał pilne polecenie dla 46 hrabstw, aby w razie konieczności ewakuować ludność do schronów w Birmingham i jego okolicach.

Several powerful tornadoes tore through northern Alabama, killing at least five people, injuring dozens of others and destroying entire neighborhoods https://t.co/X9QuZvXJn7 pic.twitter.com/3eIqlyzo6m