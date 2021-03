28 marca - niedziela handlowa, a lockdown. Czy sklepy będą czynne?

W niedzielę 28 marca przypada niedziela handlowa. Mimo to ze względu na obostrzenia większość sklepów będzie nieczynna. Przedświąteczne zakupy to jedna z tych sytuacji, kiedy na niewielkiej powierzchni sklepu gromadzi się wiele ludzi. Stoimy obok siebie w kolejkach, przeciskamy się między półkami. Dlatego łatwo w sklepach o transmisję koronawirusa. Ze względu na to w czwartek 25 marca ogłoszono nowe, obowiązujące od soboty obostrzenia, mające ograniczyć naszą skłonność do robienia zakupów. Nie wszystkie sklepy będą otwarte. Zakupy zrobimy jedynie w sklepach spożywczych, zamknięte będą galerie handlowe, a także m.in. duże sklepy budowlane i meblowe.

Zgodnie z ogłoszonymi w środę ograniczeniami, mającymi spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, wiele placówek handlowych będzie zamkniętych.

Niedziele handlowe w 2021 roku

28 marca przypada niedziela, a ta od kilku lat jest w Polsce dniem wolnym od handlu. Na 2021 rok ustawodawca pozostawił możliwość handlu tylko w kilka wybranych niedziel, co jest związane ze zbliżającymi się ważnymi świętami i okresami urlopowymi. W 2021 roku niedziele handlowe to:

31 stycznia,

28 marca,

25 kwietnia,

27 czerwca,

29 sierpnia,

12 grudnia,

19 grudnia.

Sklepy otwarte w niedzielę 28 marca

Ponieważ jednak pokrywa się to z lockdownem, w niedzielę 28 marca czynne będą następujące sklepy:

sklepy spożywcze, zarówno te lokalne, jak i duże dyskonty czy hipermarkety;

wybrane sklepy AGD/RTV.

Nieczynne pozostaną:

galerie handlowe (zakaz działalności nie dotyczy np. restauracji z jedzeniem na wynos, drogerii czy salonów sieci komórkowych);

sklepy meblowe o pow. powyżej 2 tys. metrów kwadratowych (zamknięte będą np. wszystkie sklepy IKEA);

sklepy budowlane o pow. powyżej 2 tys. metrów kw.

Apel o wyznaczenie nowych terminów niedziel handlowych

Branża centrów handlowych apeluje do władz o wyznaczenie nowych terminów niedziel handlowych, w zamian za te, które przypadły na okres ograniczeń w handlu - poinformowała w czwartek Polska Rada Centrów Handlowych. Dodała, że w tym roku lockdownami objęto już dwie niedziele: 31 stycznia i właśnie 28 marca.

