Andrzej Piaseczny wyszedł ze szpitala. Walczył z koronawirusem

W zeszłą środę muzyk Andrzej Piaseczny poinformował, że trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem. Na Instagramie zamieścił krótkie wideo, na którym mówi do fanów, będąc podłączonym do tlenu.



Na początku nagrania Piasek przyznał, że "wolałby w tym stanie w ogóle się nie pokazywać". - Ale jest wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co może się z nami wydarzyć - stwierdził.

Jak wówczas dodał, również myślał, że zakażenie SARS-CoV-2 "przejdzie spacerkiem". - Jednak po dziesięciu dniach chorowania w domu musiałem znaleźć się tutaj (w szpitalu - red.) - powiedział, próbując łapać głębszy oddech.

Piaseczny opublikował zdjęcie z domu

W czwartek na jego instagramowym profilu pojawiło się nowe zdjęcie. Widać na nim Piasecznego pijącego herbatę; w podpisie pod fotografią artysta przekazał, że wrócił do domu po hospitalizacji".

"Czasem coś w drodze naszego życia zupełnie niespodziewanie zmienia perspektywę. Poranna herbata po powrocie do domu smakuje inaczej..." - przyznał muzyk.

Andrzej Piaseczny rozpoczął karierę w 1992 roku, gdy wystąpił na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a także został wokalistą zespołu Mafia. Solo występuje od 1998 roku.

Z koronawirusem walczy też Krzysztof Krawczyk

Wśród wylansowanych przez niego piosenek są "Złoty środek", "Mocniej", "Jeszcze bliżej" czy "Śniadanie do łóżka". Ponadto śpiewał "Przytul mnie życie" wraz z Krzysztofem Krawczykiem, który również jest chory na Covid-19.

Drugi z artystów również trafił do szpitala, o czym we wtorek poinformowano na jego profilu na Facebooku. "Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu" - przekazał piosenkarz.

Zapowiedział, by "nie oczekiwać żadnych wiadomości od niego" i że "milknie", lecz zapowiedział, że odezwie się, "gdy poczuje się lepiej". "Proszę, nie nękajcie moich bliskich. Mogę tylko Was prosić o modlitwę. Nawet szczepienie Pfizerem nie pomogło" - stwierdził wówczas.

Krawczyk zapewnił, iż "łączy się w chorobie ze wszystkimi, których dopadła", w szczególności z jego przyjacielem Andrzejem Piasecznym, który również choruje na Covid-19. "Piasek, nie dajmy się tej zarazie!" - dodał we wpisie.

