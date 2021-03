Bank of England, angielski odpowiednik Narodowego Banku Polskiego, zapowiedział wypuszczenie nowego banknotu pięćdziesięciofuntowego. Oprócz zwyczajowych grafik i znaków, będących zabezpieczeniami przed podrobieniem, zawierać on będzie zestaw zagadek, które użytkownicy mogą rozwiązywać. To hołd dla wybitnego matematyka Alana Turinga, którego wizerunek widnieje na banknocie.

Za przygotowanie "Wyzwania Turinga" odpowiada agencja wywiadowcza nazywana Centralą Łączności Rządowej (Government Communications Headquaters, GCHQ). To instytucja, w której w czasie wojny pracował wybitny matematyk Alan Turing. Jego prace nad złamaniem szyfrów niemieckiej enigmy nie tylko zmieniły losy drugiej wojny światowej, lecz także w trudnym do przecenienia stopniu przyczyniły się do rozwoju informatyki. Turing zajmował się możliwymi zastosowaniami maszyn obliczeniowych do celów innych niż kalkulacje.

Mimo jego wielkich zasług, został skazany za życie prywatne. Turing był w związku z mężczyzną, co w Anglii było karane do 1967 roku. Matematyk został poddany chemicznej kastracji i dwa lata później popełnił samobójstwo. Emitowany właśnie banknot pełni też funkcję przeprosin.

– Turing był doceniany za geniusz i prześladowany za bycie gejem. Jego dziedzictwo przypomina nam o tym, jak wiele warta jest różnorodność, ale jednocześnie o tym, jak wiele musimy zrobić, by być naprawdę tolerancyjni - powiedział szef GCHQ Jeremy Fleming.

Test Turinga – dla ludzi

Sam banknot jest hołdem dla człowieka, którego życie było ciągłym mierzeniem się z zagadkami. Dlatego GCHQ zaproponowało użytkownikom nowych banknotów zabawę w postaci dwunastu łamigłówek, które ukryte są na samym banknocie.

Na przykład: przejrzyste okienko z holograficznym widokiem skrywa rodzaj sudoku, gdzie liczbom przypisać można litery i odczytać hasło. Rozetka-słonecznik drukowana w specjalnej, trudnej do podrobienia technologii, nie tylko nawiązuje do zainteresowania Turinga wyszukiwaniem wzorców w przyrodzie. Zawiera także jolkę, której dużą wersję można ściągnąć ze strony internetowej brytyjskiej agencji wywiadowczej.

Korona - obowiązkowy symbol na wszystkich angielskich banknotach - nawiązuje do królowej szachów i skrywa wyzwanie. Alan Turing – jak podkreśla przy okazji agencja - był twórcą bodaj pierwszego komputerowego programu grającego w szachy (a także prac, dzięki którym dziś komputery pokonują ludzi w tej grze).

Siedem godzin łamania głowy

Zagadki mają narastający stopień trudności. Ostatnia, dwunasta, ma tytuł "Enigma" i jest "metazagadką", czyli zagadką złożoną z poprzednich zagadek. "Inkasuj swoje odpowiedzi w narastającej kolejności i uważaj, czy dobrze wydano ci resztę, bo utworzy ona hasło-rozwiązanie" - pisze szpiegowska agencja w charakterystycznym tonie szaradzistów.

Hasło, które jest wynikiem ostatniej zagadki, można wpisywać w uruchomioną na stronie rządowej agencji symulację enigmy i odszyfrować zawartą tam wiadomość.

GCHQ nazywa zaprojektowane przez siebie wyzwanie "najtrudniejszym, jakie kiedykolwiek powstało" i jest przekonana, że zmaganie z nimi daje wgląd w zawód szpiega. Według ich szacunków "Wyzwanie Turinga" powinno zająć doświadczonemu szaradziście siedem godzin łamania głowy.

