Mieszkańcy RPA gotowi poświęcić część swoich praw, by powstrzymać epidemię

Według badania naukowców z Uniwersytetu w Johannesburgu 78 proc. społeczeństwa RPA zgadza się na poświęcenie części swoich praw człowieka, jeżeli miałoby to powstrzymać epidemię Covid-19.

- Moim zdaniem te badania pokazują, że większość ludzi w Republice Południowej Afryki chce, przy zachowaniu zdrowego rozsądku, poświęcić wiele, w tym swoje prawa, na rzecz większego dobra. To potwierdzenie całego pojęcia Ubuntu (tradycyjny afrykański system etyczny), tego, że tworzymy społeczeństwo - skomentował dla portalu news24 działacz na rzecz praw człowieka Mark Haywood.

Sondaż na 10 tys. osób

Badanie pokazało, że mieszkańcy RPA najłatwiej zgodziliby się na ograniczenie swojego prawa do swobodnego udawania się do kościołów i świątyń.

Najtrudniej byłoby im poświęcić własną prywatność i pozwolić na zbieranie więcej informacji przez rząd. Ankieta miała formę internetowej sondy przeprowadzanej na reprezentatywnej grupie ok. 10 tys. osób.

- Wprowadzone przez rząd ograniczenia powstrzymały rozprzestrzenianie się Covid-19, pozwoliły uratować ludzi i przygotować się systemowi opieki zdrowotnej. To wspaniałe osiągnięcia, ale restrykcje miały również konsekwencje dla autonomii jednostki i ekonomii - powiedziała jedna z autorek badania prof. Narnia Bohler-Muller. Zaznaczyła, że gotowość do akceptowania pewnych poświęceń niesie też ze sobą ryzyko do rozwijania się autorytaryzmu.

Badanie w trzech turach

Badanie przeprowadzono w trzech turach. Podczas pierwszej z nich na przełomie kwietnia i maja 2020 r. za ograniczeniem swoich praw w imię walki z epidemią opowiedziało się 78 proc. Południowoafrykańczyków. W sierpniu i lipcu ich odsetek spadł do 72 proc. Na przełomie 2020 i 2021 r. ponownie wzrósł do poziomu 78 proc.

RPA jest najbardziej dotkniętym pandemią krajem Afryki. Wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się tam ponad 1,5 mln osób, z których ponad 52 tys. zmarło - wynika z zestawienia agencji Reutera.

W szczytowym momencie epidemii na przełomie 2020 i 2021 r. obowiązywały surowe ograniczenia, w tym zakaz sprzedaży alkoholu, godzina policyjna i zamknięcie plaż.

