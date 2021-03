Zatrzymany w Birmie polski dziennikarz został zwolniony z aresztu

Jak informowała w połowie marca Interia, pomocy konsularnej Polakowi na postawie unijnych przepisów udzielały Niemcy. "MSZ otrzymał informację o zatrzymaniu w Mjanmie polskiego dziennikarza, którą potwierdził konsul RP w Bangkoku we współpracy z konsulem Niemiec w Mjanmie (na podstawie przepisów unijnych Niemcy udzielają pomocy konsularnej niereprezentowanym obywatelom polskim w Mjanmie)" - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na pytanie Interii o sytuację polskiego dziennikarza.

A Poland travelling photojournalist, Robert Bociaga @BociagaRobert has been arrested and beaten by the Military Terrorists in Nyaungshwe Township, Shan State at 11.3.2021.

