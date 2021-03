Polski dziennikarz zatrzymany w Birmie. "Jesteśmy bardzo zaniepokojeni jego losem"

"MSZ otrzymał informację o zatrzymaniu w Mjanmie polskiego dziennikarza, którą potwierdził konsul RP w Bangkoku we współpracy z konsulem Niemiec w Mjanmie (na podstawie przepisów unijnych Niemcy udzielają pomocy konsularnej niereprezentowanym obywatelom polskim w Mjanmie)" - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na pytanie Interii o sytuację polskiego dziennikarza.

"Konsul podejmuje starania o nawiązanie pilnego kontaktu z zatrzymanym i uzyskanie informacji o jego stanie zdrowia i sytuacji prawnej, prowadzi także nieprzerwane działania mające na celu udzielenie pomocy polskiemu obywatelowi" - głosi oświadczenie resortu.

Dpa podała w piątek, że nie ma kontaktu z Bociagą.

"Jesteśmy głęboko zszokowani zatrzymaniem i jawnie złym traktowaniem Roberta Bociagi. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni losem naszego kolegi" - oświadczył redaktor naczelny agencji Sven Goesmann. To nieznośny i nieakceptowalny atak na wolność prasy i nawet w tej brutalnej formie, niestety, nie jest to odizolowany przypadek" - dodał.

A Poland travelling photojournalist, Robert Bociaga @BociagaRobert has been arrested and beaten by the Military Terrorists in Nyaungshwe Township, Shan State at 11.3.2021.

UNSC ACT NOW#WhatsHapppeningInMyanmar@PLinUN @EU @antonioguterres @UNHumanRights pic.twitter.com/GIl6sYMqRs