Piłkarz reprezentacji zakażony koronawirusem? "Czekamy na wyniki badań"

Biało-czerwoni przygotowują się do czwartkowego meczu z Węgrami na wyjeździe, inaugurującego ich zmagania w eliminacjach mistrzostw świata. W środę o godz. 11 wylecą z Warszawy do Budapesztu, ale nie wiadomo, czy w pełnym składzie.

"Na kadrze jest COVID"

We wtorek wieczorem w mediach pojawiła się bowiem informacja o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa m.in. u jednego z piłkarzy kadry Paulo Sousy. Z informacji Interii wynika, że zakażony piłkarz nie ma żadnych objawów koronawirusa i czuje się dobrze.

- Na kadrze jest COVID. Przynajmniej jeden piłkarz przewidziany do pierwszego składu reprezentacji jest zakażony koronawirusem. Będzie za chwilę przeprowadzone kolejne badanie. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby to badanie dało wynik negatywny - poinformował z kolei dziennikarz Roman Kołtoń.

Kołtoń ujawnił także, że oprócz piłkarza z wyjściowego składu Orłów test pozytywny na COVID-19 otrzymało też trzech ludzi ze sztabu, bądź otoczenia kadry.

4 testy pozytywne, jeśli chodzi o 🇵🇱: 1 piłkarz przewidywany do 11 na Węgry i 3 ludzi z otoczenia kadry. Z @IwanowBozydar i Mirkiem Szymkowiakiem #prawdafutbol @SportINTERIA @polsatsport 🎥@PrawdaFutbolu na YT przed startem eliminacji Mundialu - link https://t.co/6grvq8i61N pic.twitter.com/uXRDd0rLAR — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) March 23, 2021

"Czekamy na wyniki badań"

Informacji tej nie potwierdził na razie team menedżer kadry narodowej i rzecznik PZPN.

- Czekamy na wyniki badań. Będą prawdopodobnie w środę rano. Tak jak zawsze poinformujemy o tym opinię publiczną - powiedział Jakub Kwiatkowski.

Zgodnie z protokołem medycznym UEFA, piłkarze i sztab podczas marcowego zgrupowania muszą przejść trzykrotnie testy na koronawirusa (najpóźniej dwa dni przed każdym meczem). Pierwsze z nich przeprowadzono we wtorek, a wyniki mają być znane właśnie w środę wczesnym rankiem.

Oprócz tego PZPN zorganizował w poniedziałek, z własnej inicjatywy, szybkie testy antygenowe (tuż po przyjeździe kadrowiczów i sztabu do hotelu), które dały we wszystkich przypadkach wynik negatywny. Z informacji PAP wynika, że powtórzono to we wtorek. Wyniki również miały być negatywne, ale teraz trwa oczekiwanie na rezultaty "obowiązkowych" badań, wynikających z protokołu medycznego UEFA.

Czwartkowe spotkanie z Węgrami w Budapeszcie będzie debiutem Portugalczyka Sousy na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później Polacy podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.