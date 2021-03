Pierwsza ofiara śmiertelna powodzi w Australii

Ciało mężczyzny odnaleziono w zalanym samochodzie w Sydney, stolicy Nowej Południowej Walii, która jest najludniejszym i najbardziej dotkniętym powodziami stanem Australii.

Na niektórych obszarach niebo przejaśniło się po wielu dniach ulewnych deszczy i rozpoczęto akcję usuwania szkód powodziowych. Władze Nowej Południowej Walii przestrzegły jednak mieszkańców, że w niektórych miejscach poziom wody będzie się dalej podnosił.

- Musimy mieć świadomość faktu, że tysięcy ludzi wciąż dotyczą ostrzeżenia ewakuacyjne, że rzeki będą dalej wzbierać, że zbiorniki będą dalej doświadczały największych przelewów wody od 50 lat, a w niektórych miejscach od 100 lat - powiedziała premier stanu Gladys Berejiklian.

Zalane domy i uprawy

Według Australijskiej Rady Ubezpieczeń w stanach Nowa Południowa Walia i Queensland wniesiono 17 tys. zgłoszeń o szkodach związanych z powodziami, wycenianych łącznie na około 254 mln dolarów australijskich (193 mln USD).

Na rozległych obszarach woda zalała domy, zabrała zwierzęta gospodarskie i zatopiła uprawy. Ekipy w łodziach ratowały psy, bydło, a nawet emu. Na słynnej skale Uluru spływająca woda utworzyła wodospady, co miejscowe media określiły jako "unikalny i niezwykły" fenomen – podał Reuters.

