Powódź w Australii. Dziesiątki miast odcięte od świata

Około 18 tys. osób zostało ewakuowanych z powodu wysokiej wody w Nowej Południowej Walii do poniedziałku. Służby ratownicze obawiają się, że nawet 54 tys. osób będzie zmuszonych opuścić swoje domy wskutek deszczu, który według prognoz ma padać jeszcze do środy.

ZOBACZ: Australia. Tysiące pająków uciekły przed powodzią. "Są kilka metrów od mojego ogrodzenia"

Premier Australii Scott Morrison powiedział w parlamencie, że 35 społeczności na północy Nowej Południowej Walii zostało odciętych od świata, a służby ratownicze przeprowadziły ponad 700 akcji ratunkowych. - Jesteśmy wdzięczni, że do tej pory nikt nie stracił życia – oświadczył Morrison. - Ale osłabione fundamenty budynków, drogi i drzewa stwarzają ryzyko, podobnie jak zerwane linie energetyczne i podnoszący się poziom wody - dodał.

D E V A S T A T I N G

N E W S

__

📍Hawkesbury Lower Portland

💭My heart goes out to you Australia. To all my family and friends who have already lost their homes due to these floods. My thoughts are with you. Sending all my love.

_#floods #AustralianStory #australianfloods pic.twitter.com/w478Mpqy6z — Savannah Clarke (@Savannahbardot) March 22, 2021

Rok temu ogromne połacie Nowej Południowej Walii spłonęły w bezprecedensowych pożarach po kilkuletniej suszy, która ogarnęła większość tego stanu.

Australia floods: Thousands to be evacuated as downpours worsen

Devastating floods in NSW. Prayers for all those affected 🙏 #Australia #NSWFloods #montysaiyed

pic.twitter.com/2vGVVOW4bm — The Desi Times (@TheDesiTimes) March 21, 2021

Ulewne deszcze

Niektóre z tych samych obszarów znalazły się teraz pod wodą wskutek ulewnych deszczy, występujących tu raz na 50 lat. Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian powiedziała, że aż 38 części stanu ogłoszono obszarami klęski żywiołowej.

Residents of New South Wales, Australia, have been ordered to evacuate due to severe flooding following heavy rains that continues until Wednesday.

The floods are being described as a 'once in 100 years event'

Stay Safe 🙏#NewSouthWales#Sydney #Australia pic.twitter.com/kBwh5FbNPN — ∼Marietta (@_MariettaDavis) March 21, 2021

- Nie znam żadnego momentu w historii naszego stanu, w którym mielibyśmy te ekstremalne warunki pogodowe w tak krótkim czasie w środku pandemii – powiedziała dziennikarzom. - Są to więc trudne czasy dla Nowej Południowej Walii – skwitowała.

Tysiące ludzi objęto 40 ostrzeżeniami powodziowymi i 20 nakazami ewakuacji wzdłuż środkowo-północnego wybrzeża stanu oraz w zachodniej części Sydney. Domy zostały podtopione i zniszczone, a kilka społeczności straciło zasilanie.

Przygotowania do kolejnych powodzi

Ulewne deszcze pozostaną poważnym zagrożeniem we wtorek dla środkowo-północnego wybrzeża, gdzie społeczności stoją w obliczu najgorszych warunków powodziowych od 1929 roku – zwraca uwagę agencja AP.

ZOBACZ: Australia. Ulewne deszcze na wschodnim wybrzeżu. Ewakuowani mieszkańców Sydney

Społeczności wzdłuż rzeki Hawkesbury również przygotowywały się na najgorszą powódź na tym obszarze od 1961 roku.

Kierownik krajowych służb przeciwpowodziowych w Biurze Meteorologii Justin Robinson określił skutki opadów deszczu jako "bardzo znacząca powódź dla Nowej Południowej Walii". - Jestem synoptykiem w Biurze od 20 lat i jest to prawdopodobnie najgorsza powódź, jakiej doświadczyłem – zauważył.

